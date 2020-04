Uomini e Donne, Ginevra Pisani confessa: ”Nessuno ha preso le mie difese”

Ricordate Ginevra Pisani? La ragazza aveva partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice per Claudio D’Angelo che poi la scelse. La Pisani ha poi partecipato come professoressa a ‘L’Eredità’, programma condotto da Flavio Insinna, con il quale ha sempre dichiarato di essersi trovata molto bene. Ginevra ha poi fatto delle confessioni shock durante un’intervista, scopriamo cos’ha dichiarato.

GINEVRA PISANI CONFESSA COSA LE è SUCCESSO – Durante un’intervista a ‘Il Giornale’ la Pisani ha confessato cosa le è successo prima del blocco a causa del nuovo Coronavirus. ”Un brutto episodio, non mi era mai accaduto di essere toccata con malizia da un uomo che non avessi mai conosciuto o al quale glielo avessi chiesto. Ero per strada e camminavo con la musica nelle orecchie, quindi ero anche un po’ isolata, ma c’erano tante persone che stavano attraversando insieme a me. Questa persona mi sorride e di punto in bianco mi dà uno schiaffo forte sul sedere, continuando a ridere”.

GINEVRA PISANI: ”NESSUNO HA PRESO LE MIE DIFESE” – La Pisani poi ha confessato di essere rimasta molto delusa dal comportamento delle persone presenti nell’ambiente circostante: ”A quel punto mi sono resa conto di quello che stava accadendo e nessuno ha fatto nulla. Io ho iniziato ad urlare e ad arrabbiarmi ma nessuno ha preso le mie difese.”.

GINEVRA PISANI DICHIARA: ”ERO ARRABBIATA” – “Ero arrabbiata, non tanto per il gesto in sé perché alla fine ci sono uomini che… sono amica di Gessica Notaro quindi so benissimo cosa sono capaci di fare alcuni uomini nei confronti delle donne. Però mi arrabbio quando vedo l’indifferenza delle persone, perché uno fa un gesto stupido ma gli altri assecondano un comportamento del genere e lo vedono normale allora quello mi fa rabbia. Non c’è giustificazione”.

GINEVRA PISANI PARLA DI CLAUDIO D’ANGELO – Ginevra ha confessato di sentire ancora Claudio D’Angelo, suo ex fidanzato ed ex tronista. ”Sì, ci sentiamo ancora. Devo essere sincera sono io che lo contatto, lo chiamo quando ne ho bisogno, quando ho bisogno di sentirlo di sapere come sta”.

CLAUDIO D’ANGELO HA SMESSO DI USARE I SOCIAL – La Pisani ha poi spiegato la differenza che c’è stata tra i due una volta finita la loro relazione. Pare che Claudio D’Angelo abbia smesso di usare Instagram: ”Perché lui, a differenza mia, non aggiorna più i social. Da quando ci siamo lasciati la cosa è andata a diminuire fino a quasi scomparire del tutto perché a detta sua era una cosa che condivideva con me. Dal momento che non ci sono io preferisce rimanere riservato. Quindi per sapere come sta lo chiamo, non mi faccio scrupoli”.