Uomini e Donne: Giordano Mazzocchi è fidanzato? Ecco la verità

Si vociferava che Giordano Mazzocchi si fosse nuovamente fidanzato dopo essersi lasciato con Nilufar Addati già da diverso tempo, ma sarà davvero così? La presunta nuova fiamma ha contattao Deianira Marzano per svelare finalmente la verità, scopriamo cos’ha dichiarato.

GIORDANO MAZZOCCHI è DI NUOVO FIDANZATO? ECCO TUTTA LA VERITà – Si è vociferato che Giordano si fosse fidanzato con Viktorija Mihajlovic. Quest’ultima ha contattato Deianira Marzano, nota web influencer nel mondo del gossip per smentire la notizia di un presunto fidanzamento con Giordano. Ha inoltre ribadito di non aver capito cosa ha spinto la gente a pensare che potesse essere proprio lei la nuova fiamma del bel romano.

GIORDANO MAZZOCCHI E NILUFAR: IL PERCORSO A UOMINI E DONNE – Giordano aveva già partecipato a Uomini e Donne per corteggiare Ludovica Valli, sorella di Beatrice Valli. In realtà quel percorso non andò a buon fine e per questo motivo scelse di partecipare nuovamente corteggiando Nilufar che alla fine lo scelse.

La loro storia è durata un anno circa. Dopo poco, usciti da Uomini e Donne, scelsero di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova la loro storia d’amore. Sembrava che le cose non stessero andando per il meglio, ma poi alla fine sono usciti più felici che mai fino alla rottura avvenuta dopo poco.

NILUFAR E GIORDANO: RIAVVICINAMENTI E RITORNO DI FIAMMA? – In passato si era anche parlato di alcuni riavvicinamenti di Nilufar con Giordano, anche perchè erano stati avvistati più volte l’uno vicino all’altro nella stessa zona, forse per lavoro. Quelle voci poi furono smentite e oggi non si parla più di un ritorno di fiamma con Nilu.