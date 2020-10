Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi e la dedica a Nilufar Addati

Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati trovano sempre il modo di far parlare di loro, anche a distanza di tempo dalla fatidica rottura. I due si sono conosciuti all’interno di Uomini e Donne, successivamente hanno partecipato a Temptation Island e poi si sono lasciati dopo una serie di peripezie.

Nonostante la rottura, però, sono uscite spesso voci su ipotetici ritorni di fiamma e riavvicinamenti, sempre smentiti e giustificati da un profondo rispetto e amicizia tra loro. Insomma, i due sono rimasti in buoni rapporti e non hanno bisogno di nasconderlo.

LA QUARANTENA PASSATA INSIEME – Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati sono rimasti talmente amici da aver passato la quarantena insieme (ma non da soli, con altri amici). Infatti, dopo aver scoperto questa piccola informazione, i follower hanno iniziato a pensare ad un altro riavvicinamento, prontamente smentito.

“Mai un riavvicinamento, proprio amici. Infatti non mi credono. Tutti credono che stiamo per tornare insieme. Poi nella vita, tra 20 anni, non so che succede. Però in questo momento abbiamo un bel rapporto tranquillo. Naturalmente non è amico amico, perché insomma sempre ex fidanzato rimane. Poi sono anche molto amica del fratello, che anche lui è in quarantena qua” spiegò Nilufar a Giulia Salemi.

LA DEDICA DI GIORDANO MAZZOCCHI ACCENDE LA SPERANZA – In queste ore, i fan sono tornati a sperare dopo che Giordano ha deciso di fare una dedica alla sua ex fidanzata. Il ragazzo ha fatto una foto ad un cartellone pubblicitario che ritrae l’influencer ha scritto: “Nilufar, nonostante tutto felicissimo per te, anche se le commesse mi guardavano storto”. Speranza per i gilufar?