Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi ha una nuova ragazza?

È da poco iniziato il nuovo anno e una foto che sta girando su Instagram sta facendo infiammare il gossip. Il protagonista dello scatto è Giordano Mazzocchi, ex fidanzato di Nilufar Addati.

CHIUSA DEFINITIVAMENTE LA PARENTESI NILUFAR – Dopo voci insistenti su un presunto ritorno di fiamma tra Giordano e Nilufar, entrambi hanno chiarito di essere rimasti solo in buoni rapporti. La Addati ha spiegato di essere ancora molto legata alla famiglia del deejay, tuttavia, questo non implica di provare ancora del sentimento per lui. Anzi, la ragazza ha ribadito di essere single e di voler pensare solo a se stessa in questo momento (anche se non ne siamo certi).

GIORDANO HA UNA NUOVA FIAMMA? – La pagina Instagram Very Inutil People sta facendo circolare uno scatto inequivocabile. Nella foto si vede Giordano baciare a stampo una ragazza misteriosa. Ad oggi, però, il ragazzo non ha dato una spiegazione. Chi sarà l’ignota fanciulla? Per ora è ancora un mistero ma restate connessi per ulteriori informazioni.