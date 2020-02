Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi in compagnia di una ex scelta!

L'ex fidanzato di Nilufar Addati è stato sorpreso in compagnia di una ex corteggiatrice.

Dopo aver concluso la sua storia con Nilufar Addati, Giordano Mazzocchi è stato spesso pizzicato assieme a quest’ultima (con la speranza di un ritorno di fiamma) ma anche con altre ragazze come Vittoria Deganello, ex di Mattia Marciano.

GIORDANO SMENTISCE IL RITORNO DI FIAMMA CON NILUFAR – Più volte il deejay ha smentito le varie voci su un ritorno di fiamma con Nilufar Addati. Giordano ha spiegato che tra i due è rimasto un rapporto di grande amicizia ma il sentimento ormai si è consumato. Tuttavia, il ragazzo è stato sorpreso con Vittoria Deganello, ex fidanzata di Mattia Marciano ma pare che la cosa non sia continuata.

GIORDANO BECCATO CON UN’ALTRA PROTAGONISTA DI UOMINI E DONNE – In queste ore Deianira Marzano ha lanciato un nuovo scoop sul deejay. Pare che Giordano sia stato beccato con Sophia Galazzo, ex scelta (contestata) di Amedeo Barbato. I due, dopo la scelta, durarono pochissimo e questo destabilizzò l’opinione pubblica. Giordano e Sophia sono stati avvistati in una discoteca assieme anche a Luigi Mastroianni. Deianira ha riportato la foto con un messaggio della persona in questione che era presente nel locale. Per vedere il post cliccate qui.