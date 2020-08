Uomini e Donne, Giordano replica alle pesanti accuse di Aurora: “Ha montato questa situazione per gelosia”

Dopo l’ultimo scandalo che ha sconvolto il Trono Over di Uomini e Donne, è arrivata la replica di uno dei due protagonisti coinvolti. Si tratta di Giordano Martelli, che ha deciso di rispondere alle pesanti accuse che gli sono state mosse da Aurora Tropea.

AURORA TRUFFATA? – Qualche settimana fa, una delle Dame di UeD ha lasciato i fan senza parole dopo delle inaspettate IG Stories. La donna ha infatti rivelato di essere stata truffata, ma a lasciare scioccati i fan è stato il fatto che i soldi le sono stati rubati da un Cavaliere con cui lei si stava frequentando anche lontano dalle telecamere.

Stando a quanto raccontato da Aurora, l’uomo in questione è Giordano. L’uomo le avrebbe chiesto in prestito 100 euro, soldi che non le sarebbero più tornati indietro. La Tropea ha spiegato che dopo avergli prestato i soldi, il Cavaliere l’avrebbe bloccata da tutti i social, per poi finire per minacciarla. Pesanti accuse a cui Martelli ha deciso di replicare, raccontando la sua versione dei fatti.

LA REPLICA DI GIORDANO – Intervistato a L’Inserto, il Cavaliere di Uomini e Donne ha voluto parlare dello scandalo che lo ha investito nelle ultime settimane. Ha quindi deciso di raccontare la sua versione, una versione che contrasta con quella data dalla Dama:

“I fatti sono stati questi. Io e Aurora ci stavamo conoscendo al programma di Uomini e Donne e da parte di lei era evidente l’interesse che voleva andare oltre la trasmissione. Da parte mia no. C’era solo la voglia di una conoscenza perché era stata comunque carina, simpatica”. Dopo questa rivelazione, l’uomo ha aggiunto di essersi sentito con lei per 2-3 giorni, ponendo fine alla conoscenza dopo aver compreso che non fosse scattata la scintilla.

Parlando poi dei chiacchieratissimi 100 euro, soldi che Aurora gli ha dato per comprare il regalo alla figlia di Giordano. Infatti, Martelli ha spiegato che in quel periodo non stava affrontando un bel periodo, vista la crisi che ha investito il settore del turismo, il suo campo, a causa del Coronavirus. L’uomo ha rivelato:

“Le ho chiesto 100 euro per comprare la bicicletta alla bambina. Il tutto accompagnato dalla premessa che nel giro di una settimana le avrei restituito la somma”.

“Lei ha raccontato ad una persona a me cara che abbordo le donne e mi faccio mantenere. Quando le ho chiesto un chiarimento, ha negato tutto. Ha montato questa situazione per gelosia, io l’ho rifiutata”, ha aggiunto Giordano, spiegando il perché, secondo lui, Aurora si sia comportata così. Riguardo queste pesanti accuse, l’uomo ha svelato che andrà per vie legali nei confronti della Dama, aggiungendo: “Senza le scuse, i 100 euro non li riavrai. Non è per il denaro ma per principio. Io non sono un morto di fame che vuole essere mantenuto”