Uomini e Donne: Giorgia Lucini ha partorito

Giorgia Lucini, ex partecipate di Uomini e Donne, ha partorito. L’ex tronista è diventata mamma per le seconda volta. Questa volta ad annunciarlo è stato il suo attuale fidanzato Federico Loschi. E’ dunque nato il piccolo Tommaso.

L’ANNUNCIO DI FEDERICO LOSCHI – “E come al solito di me non se n’è fregato nessuno”, ha dichiarato Federico Loschi ,fidanzato di Giorgia Lucini, in modo del tutto ironico. Giorgia però non è l’unica ad aver avuto un bambino. Anche Ludovica Valli ha dato alla luce la sua prima bambina.

La Lucini proprio ieri aveva dichiarato di essere agli sgoccioli per quanto riguarda la gravidanza, riprendendosi anche dal letto di un ospedale. Non si sa che parto abbia avuto Giorgia ma molto probabilmente i medici avrebbero optato per un cesareo.

Ieri la donna aveva fatto notare il dispiacere per la lontananza del piccolo Riccardo. Ha dovuto lasciarlo tra le braccia della nonna in lacrime. A quanto pare il bambino non ha compreso il motivo della separazione e lei non vede l’ora di poterlo riabbracciare e di fargli conoscere per la prima volta il suo fratellino.

Tutto ciò però, potrà avvenire quando la Lucini lascerà l’ospedale. Proprio per questioni che riguardano il Covid-19, il piccolo Riccardo non potrà raggiungere i suoi genitori e il piccolo fratellino che si trovano in ospedale.