Uomini e Donne: Giorgio Manetti è tornato single, corteggerà di nuovo Gemma Galgani?

Giorgio Manetti, ex corteggiatore di Gemma Galgani, è tornatodi nuovo single: sceglierà di tornare dalla donna nuovamente in tv, negli studi di Uomini e Donne? La risposta, dopo la separazione dalla sua ormai ex Caterina, arriva direttamente dall’ex cavaliere. Vediamo cos’ha dichiarato.

GIORGIO MANETTI è DI NUOVO SINGLE: CORTEGGERà GEMMA GALGANI? –Giorgio Manetti è tornato single e molti suoi follower hanno espresso il desiderio di rivederlo a Uomini e Donne, soprattutto perché gli piacerebbe che tornasse a corteggiare proprio la sua ex Gemma Galgani. A dare una risposta al riguardo ci ha pensato l’uomo stesso, il quale ha rilasciato una nuova intervista. Dallo scorso Aprile Giorgio è single, ma non rimpiange nulla di quello che ha fatto. La sua storia con Caterina, però, si è ormai conclusa.

Nonostante Giorgio però abbia un bel ricordo del percorso fatto a Uomini e Donne, ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di tornare nel programma. Non vuol cercare l’amore in tv, né corteggiare Gemma. “La Gemma che piaceva a me non c’è più”, ha infatti dichiarato durante l’intervista rilasciata qualche giorno fa. Anche di quel periodo però e della sua relazione con Gemma Galgani non rimpiange proprio nulla.

L’OPINIONE DI GIORGIO SULLA CHIRURGIA ESTETICA USATA DA GEMMA GALGANI – Giorgio Manetti ha voluto poi rivolgere qualche parola a quanto ha fatto Gemma ultimamente. L’uomo ha dimostrato di non apprezzare il ricorso alla chirurgia estetica che la donna ha scelto di fare ultimamente. E’ risaputo infatti, perché le sue foto hanno fatto il giro del web, che ha rifatto il seno e lo scorso anno un lifting al viso. L’uomo ha infatti ribadito: ”Era una donna naturale in tutto e per tutto”. Così com’è oggi, ha tenuto a precisare che non l’avrebbe mai corteggiata, e non comprende il senso della sua scelta, vista soprattutto l’età.

“Se pensa di migliorare la sua immagine rifacendosi il seno siamo a posto. A 71 anni l’attrazione fisica è quella che è, ci può essere ma è decisamente limitata. Dovrebbe puntare su altro e magari pensare a migliorare la sua immagine cerebrale”, ha infine concluso l’uomo parlando della sua ex Gemma Galgani. Poi ha definitivamente espresso il suo parere, sostenendo che non è certo un bel messaggio quello che sta mandando: “Un messaggio sbagliato alle donne che la seguono”. Non è sbagliato continuare a cercare l’amore, ma per Giorgio “dipende da come lo si cerca”.