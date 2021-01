Uomini e Donne: Giorgio Manetti rifiuta il Gf Vip per l’Isola Dei Famosi

Giorgio Manetti è stato un cavaliere del trono over di Uomini e Donne. L’uomo ha riscontrato un enorme successo in seguito alla storia d’amore nata con Gemma Galgani all’interno del programma. La storia tra i due è durata circa un anno tra alti e bassi, sempre restando nella trasmissione.

In seguito al fatto che Giorgio ribadì più volte di non essersi innamorato di Gemma, la loro storia naufragò e i due si sono per sempre separati. Dopo qualche tempo la donna decise di scrivergli una lettera per dichiarare che lo amava ancora, ma non ci fu nulla da fare.

Da quel momento Giorgio ha smesso di partecipare al programma, lasciando per un po’ il mondo della tv. Ha continuato ad avere un buon rapporto con i due opinionisti: Gianni e Tina, in particolar modo con quest’ultima. Oggi pare che sia pronto per rientrare nel mondo della tv.

UOMINI E DONNE: GIORGIO MANETTI RIFIUTA LA PARTECIPAZIONE AL GF VIP PER L’ISOLA DEI FAMOSI – Pare che Alfonso Signorini avrebbe invitato Giorgio a partecipare alla sua trasmissione, il Grande Fratello Vip. Lui avrebbe però rifiutato, dichiarando: ”Ringrazio Alfonso Signorini per aver pensato a me, ma è un’esperienza che non mi interessa vivere”.

”L’Isola dei famosi sarebbe una bella sfida con me stesso”, ha subito dopo aggiunto. Insomma dalle sue parole si deduce che l’uomo preferirebbe di gran lunga essere invitato per partecipare all’Isola Dei Famosi. E a voi piacerebbe vederlo in questa nuova avventura? Gemma lo andrà a trovare come fece con Ida?