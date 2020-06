Uomini e Donne: Giovanna Abate confessa di aver avuto dei rimpianti

Giovanna Abate ha da poco terminato il suo percorso a Uomini e Donne e ha scelto Sammy Hassan. I due negli ultimi giorni sono sempre più vicini e stanno trascorrendo diverso tempo insieme.

GIOVANNA ABATE DOPO UOMINI E DONNE – Attualmente Giovanna è molto concentrata su Sammy e ha deciso che vuole viverlo sempre più da vicino e a fondo. Per questo si è trasferita per un paio di giorni a Milano, in questo modo potrà stargli vicino e conoscerlo anche meglio.

GIOVANNA ABATE: IL RIFIUTO AD UNA TRASMISSIONE DI CANALE 5 – Le era stato proposto di partecipare a Temptation Island ma lei ha rifiutato prontamente. Ha deciso di conoscere prima meglio Sammy, anzichè farlo ancora davanti alle telecamere e alla tv.

GIOVANNA ABATE RISPONDE AD ALCUNI FAN SUI SOCIAL – Nel viaggio di arrivo verso Milano, Giovanna Abate, si è lasciata andare ad alcune confessioni nei confronti dei suoi fan e followers e tra le tante cose ha dichiarato:

“Amo le mie radici, amo il mio lavoro, amo i miei clienti, amo le mie boutique, amo la moda, amo il nostro brand. Il lavoro mi ha salvata in un periodo no della mia vita, mi ha cresciuta in fretta su tanti aspetti per questo è un argomento delicato…”.

Ha poi confessato di aver avuto dei rimpianti nella sua vita ed in particolar modo uno. Ha infatti dichiarato: “Mi ha sempre affascinato lo slang americano ma… nella vita mai dire mai”. Dunque ha ammesso che avrebbe voluto vivere in America per un periodo di tempo.