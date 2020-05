Uomini e Donne, Giovanna Abate conosceva già Alchimista? Ecco chi potrebbe essere

Domani pomeriggio andrà in onda la seconda puntata di Uomini e Donne in studio, dopo due mesi di stop a causa dell’emergenza Covid-19. Maria De Filippi decise di riorganizzare il programma dando la possibilità a Gemma Galgani e Giovanna Abate di conoscere alcuni corteggiatori via chat, senza vedere i volti di questi ultimi. Il nuovo format non ha riscosso molto successo, ma si tornerà alla normalità.

GIOVANNA ABATE E ALCHIMISTA – Nel nuovo format, Giovanna Abate ha conosciuto un ragazzo che si è celato dietro il nome di Alchimista. La tronista è rimasta piacevolmente sorpresa da lui e domani lo conoscerà in studio di persona. Tuttavia, dal video delle anticipazioni pare di capire che Giovanna conoscesse già il ragazzo misterioso.

Gianni Sperti ha sempre fatto il tifo per lui e dopo aver scoperto la sua vera identità sembrerebbe ancora più soddisfatto: “Ha proprio confermato quello che ho sempre pensato, è il più figo di tutti”. Inoltre, la tronista ha affermato incredula in studio: A me ha detto che questo lo avrebbe aiutato a farsi conoscere e a conoscerci diversamente. Ed è vero”.

Pare proprio, quindi, che Giovanna conoscesse già Alchimista! Successivamente, la ragazza ha aggiunto: “Secondo me tu sei folle. Sei geniale”; chi sarà? Fonti ipotizzano che il ragazzo misterioso potrebbe essere proprio Alessandro Graziani e non sarebbe una teoria troppo assurda, basti pensare a tutto il suo percorso con Giovanna. Tuttavia, potrebbe anche essere un ragazzo eliminato dal programma, magari conosciuto prima durante lo speed date.