Uomini e Donne: Giovanna Abate e la sua auto, l’hanno rubata?

Giovanna Abate ha raccontato a tutti i suoi fan alcuni momenti di panico che l’hanno vista protagonista nelle ultime ore. Pare che abbia temuto il peggio sulla sua auto e ha pensato che qualcuno gliel’avesse rubata. Scopriamo insieme cos’è successo.

GIOVANNA ABATE: ATTIMI DI TERRORE – Una volta uscita di casa, Giovanna si è resa conto di non avere con sè le chiavi della macchina. Una volta recatasi nel posto nel quale tiene quasi sempre la macchina si è accorta che quest’ultima non c’era.

A quel punto ha avuto il panico ed è andata nel pallone. Ha iniziato a chiamare tutti i suoi parenti e sua madre per avvisarli di un presunto furto. Si, aveva pensato che qualcuno le avesse rubato la macchina.

Non è stato così, invece, perchè quando ha chiamato suo padre, si è resa conto che alla fine l’auto l’aveva lui. Molto probabilmente aveva dimenticato che gliel’avrebbe prestata. Tutti i suoi seguaci più attenti sanno quanto Giovanna tenga alla sua auto a tal punto da averle dato anche un nome: Carolina.

GIOVANNA ABATE E SAMMY: UNA STORIA FINITA? – Per quanto riguarda la sua storia con Sammy ancora non si sa nulla. Alcuni hanno pensato che i due non si decidono a parlare perchè stanno aspettando il ritorno di Uomini e Donne per poter nuovamente raccontare cosa sia successo, ma sarà davvero così?