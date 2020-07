Uomini e Donne, Giovanna Abate e Sammy Hassan ricoperti di insulti: lui si sfoga su Instagram

Anche la storia tra Giovanna Abate e Sammy Hassan sembrerebbe essere arrivata al capolinea, ma non è la prima volta che accade all’interno di Uomini e Donne. L’ex tronista aveva chiesto del tempo per riflettere e ha deciso di chiudersi nel silenzio e non parlare del suo (ex?) fidanzato. Tuttavia, la coppia è stata sommersa dalle critiche.

DUE CARATTERI DIVERSI – Sammy e Giovanna hanno sempre manifestato una forte incompatibilità caratteriale che spesso li portava a pesanti litigi. Nonostante questo però, i due sono sempre stati molto attratti l’un l’altro ed è per questo che l’ex tronista ha deciso di scegliere lui e non Davide Basolo, famoso Alchimista conosciuto online.

Tra i due sembrava che le cose andassero bene, o almeno così mostravano sui loro profili social; qualcosa deve essere successo ma per ora è un mistero il motivo (o i motivi) di tale rottura. Cosa starà accadendo tra i due? I fan pretendono di saperlo e questo li ha portati ad attaccarli pesantemente.

GIOVANNA CHIEDE UNA PAUSA – Giorni fa, Giovanna scrisse un post su Instagram in cui chiedeva gentilmente di avere tempo a disposizione per riflettere e capire se andare avanti con questa storia oppure no; iconico il suo “I need time” scritto alla fine della richiesta e successivamente il silenzio più totale.

SAMMY SI SFOGA SU INSTAGRAM PER GLI INSULTI RICEVUTI – Entrambi i ragazzi sono stati attaccati pesantemente sui social ma sicuramente quello più bersagliato è stato Sammy Hassan, non visto benissimo dai telespettatori. Il ragazzo, durante delle stories, ha dichiarato: “Quant’è antipatico il fatto di essere ricoperto d’insulti come se piovesse. Livelli d’intelligenza altissimi”. Tuttavia, non ha proferito parola sul suo rapporto con Giovanna Abate.