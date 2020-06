Uomini e Donne, Giovanna Abate e Sammy Hassan verso la convivenza e il rifiuto di Temptation Island

Non è passato nemmeno un mese dalla scelta di Giovanna Abate all’interno degli studi di Uomini e Donne, che già si parlerebbe di convivenza con Sammy Hassan. La coppia si sta vivendo l’amore fuori dal programma e in questi giorni, sono tante le voci che girano attorno alla loro storia.

UN TRONO PARTICOLARE – A causa dell’emergenza coronavirus, il trono di Giovanna è stato completamente ridimensionato e questo le ha dato l’opportunità di mettere alla prova il suo interesse per Sammy conoscendo l’Alchimista, pseudonimo di Davide Basolo. Nonostante gli alti e bassi, la Abate ha scelto di viversi lontano dalle telecamere il corteggiatore romano, non molto amato dal pubblico di Maria De Filippi.

LA NOTIZIA LANCIATA DA AMEDEO VENZA – Pare che le cose tra i due stiano procedendo molto bene, soprattutto dopo lo scoop sulla convivenza lanciato nelle instagram stories da Amedeo Venza. “Giovanna e Sammy verso la convivenza…Si godranno l’Estate e rafforzeranno il loro rapporto per poi fare sempre più sul serio fino a prendere una decisione saggia di andare a convivere insieme forse a Milano…” ha scritto Venza.

… E TEMPTATION ISLAND? – In questi giorni è circolata una voce molto insistente circa la partecipazione della coppia a Temptation Island, programma dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Tuttavia, secondo Fanpage.it, pare che i due in realtà abbiano rifiutato di partecipare al reality e di viversi l’estate tranquillamente.

Inoltre, secondo la testata giornalista online partenopea, il cast dovrebbe già essere formato ma ci toccherà attendere l’inizio del programma per scoprire tutte le coppie. Vedremo Giovanna e Sammy oppure no? Per il momento non ci è dato sapere.