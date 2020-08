Uomini e Donne: Giovanna Abate frequenta Umberto Gaudino?

Nelle ultime ore, Giovanna Abate è stata al centro del mirino dei gossip poichè si vocifera che si starebbe frequentando con un noto ballerino di Amici: Umberto Gaudino. Lei ha prontamente risposto ai rumors, avrà smentito o confermato? Scopriamolo insieme.

UOMINI E DONNE: GIOVANNA DOPO UOMINI E DONNE – Giovanna ha scelto, in seguito al suo percorso come tronista a Uomini e Donne, Sammy Hassan. Le cose tra i due non sono andate bene sin da subito. Anzi, lei stessa ha confermato che Sammy l’avrebbe presa in giro.

E’ stato detto che Sammy ha usato Giovanna solo per visibilità, poichè appena usciti la cosa tra i due non è andata bene sin da subito e pare che sia tornato addirittura con l’ex moglie. Inoltre era stato avvistato con l’ex di Davide Basolo, suo rivale in amore e corteggiatore di Giovanna.

UOMINI E DONNE: GIOVANNA STA FREQUENTANDO UMBERTO GAUDINO – Alcuni rumors avevano dichiarato che Giovanna si starebbe frequentando con Umberto Gaudino, ballerino di latinoamericano ad Amici.

Lei stessa ha deciso di smentire categoricamente la notizia, non negando che il ballerino le piace esteticamente e che prova ammirazione per lui e per la sua bravura. Ha però specificato che non lo conosce. Dunque, tra i due non c’è assolutamente nulla.