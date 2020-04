Uomini e Donne: Giovanna Abate ha mentito ai suoi corteggiatori?

Uomini e Donne è stato costretto all’interruzione. La causa sono state proprio le misure restrittive presa dal governo a causa dell’emergenza Coronavirus. Sarebbe stato molto difficile, infatti, registrare le puntate mantenendo ad esempio le distanze di sicurezza. Qualche giorno fa, però, Raffaella Mennoia ha fatto una dichiarazione davvero importante per tutti i fan della trasmissione.

UOMINI E DONNE TORNA IN UNA VERSIONE DIFFERENTE – Uomini e Donne riprenderà ad andare in onda ma con una versione diversa. Il 20 Aprile dunque il programma tv sarà ritrasmesso sia per consentire ad alcuni tronisti di continuare il loro percorso, sia per intrattenere il pubblico. La nuova versione prevederà video chiamate e messaggi virtuali.

UOMINI E DONNE: GIOVANNA SARA’ L’UNICA TRONISTA – Giovanna Abate, che aveva intrapreso un percorso precedentemente in tv, sarà l’unica tronista protagonista di queste nuove puntate. La motivazione è proprio derivata dal fatto che vive vicini agli studi di Cinecittà e dunque le risulterà più semplice e soprattutto sicuro spostarsi.

GIOVANNA ABATE: SUI SOCIAL UN NUOVO VIDEO DI PRESENTAZIONE – Giovanna ha dovuto registrare un nuovo video di presentazione per presentarsi ai nuovi corteggiatori e per ricominciare il suo percorso. Il video è stato poi pubblicato sulla pagina ufficiale di Instagram di Raffaella Mennoia.

UOMINI E DONNE: GIOVANNA ABATE HA MENTITO ? – Un corteggiatore di Giovanna, però, è insorto sui social lasciando intendere che la ragazza avrebbe mentito. La presunta verità sarebbe stata rivelata durante la prima puntata che andrà in onda. Per ora non ci è dato sapere ancora a cosa si riferisse il suo corteggiatore.

UOMINI E DONNE: CHI E’ IL CORTEGGIATORE CHE HA ACCUSATO GIOVANNA DI MENZOGNE? – Si tratta proprio di lui: Sammy Hassan. Con Sammy, Giovanna Abate aveva intrapreso un bel percorso all’interno della trasmissione e le sue parole hanno stupito infatti tutti. Il ragazzo ha infatti dichiarato: “Non si può costruire nulla di solido su una grande bugia, meglio dire la verità”. Si sarà riferito a Giovanna? Se si, quale sarà la presunta bugia? Non ci resta che attendere. Intanto per vedere la sua IG story clicca qui.