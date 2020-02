Uomini e Donne, Giovanna Abate: “Sono contenta del ‘no’ di Giulio”

Al magazine di Uomini e Donne, Giovanna Abate ha voluto raccontare del suo percorso nel programma, sia come corteggiatrice di Giulio Raselli e ora come tronista. Non sono mancate, però, anche rivelazioni sulle sue precedenti relazioni che l’hanno portata a definire l’amore come una “sofferenza”. Inoltre, nonostante la delusione con Giulio Raselli, la tronista si dice positiva.

“Giulio e Giulia? Se sono felici, buon per loro” – Giovanna si è fatta conoscere al pubblico per aver rivestito i panni di corteggiatrice. Parlando del deludente epilogo della sua precedente esperienza nel programma, non serba rancore per l’ex tronista. Infatti, rivela di non aver alcun rimpianto poiché si è messa in gioco al cento per cento. Riguardo la nuova coppia, quella formata da Giulio e Giulia D’Urso, la tronista dichiara: “Mi sono abituata per mesi a vederli insieme: non è una novità. Ora sono fidanzati e credo che il loro sia un amore che sta nascendo o che è già nato (riferendosi alle segnalazioni avvenute durante la loro partecipazione a UeD). Non faccio molto caso a quello che circola sul web su questa coppia. Se sono felice, buon per loro”.

“Sono felice del ‘no’ di Giulio” – Seduta ora sul trono, la Abate si dice felice della scelta di Raselli.“Sono contenta di aver dovuto fare i conti con il ‘no'” ammette la tronista di Uomini e Donne, continuando poi: “perché mi ha aiutata a distaccarmi davvero da quella persona e dalla situazione. Ora riparto da zero”.