Uomini e Donne, Giovanna Abate sottoposta ad intervento chirurgico

Giovanna Abate l’abbiamo conosciuta l’anno scorso a Uomini e Donne. Ultimamente la ragazza ha fatto molto parlare di sé e in queste ultime ore si è raccontata a Uomini e Donne magazine. Cosa avrà dichiarato? Scopriamolo insieme.

UN PERIODO DIFFICILE – Al magazine, Giovanna ha raccontato di essersi sottoposta ad intervento chirurgico a causa di alcuni polipi nel basso ventre. L’ex tronista, infatti, da tempo si lamentava di questi forti dolori e a seguito di una visita medica, si è dovuta sottoporre ad un intervento e stare a casa due settimane. Per lei è stato molto difficile non potersi muovere dal letto ma fortunatamente amiche e parenti si sono presi cura di lei.

La ragazza ha dichiarato di stare bene adesso e di godersi nuovamente la sua buona salute. Come va l’amore invece? La Abate ha parlato anche di questo argomento.

SINGLE UFFICIALMENTE – Giovanna tempo fa è finita al centro del gossip per un flirt con il modello ed ex naufrago Akash Kumar. Tuttavia, a detta dell’influencer, i due si sarebbero dovuto vedere al suo rientro in Italia ma così non è stato. Non si sono più sentiti e l’ex tronista ha dichiarato di essere ufficialmente single.

In che rapporti è con Sammy Hassan? L’influencer romana ha dichiarato che dopo la rottura i due hanno perso i contatti. Nonostante ciò, ha ammesso di averlo sentito per parlare della sua salute, sicuramente un bel gesto da parte dell’ex corteggiatore. Giovanna, infine, ha parlato del suo modo di essere all’interno di una relazione. La ragazza non pensa a cosa sia giusto o sbagliato e probabilmente le scelte peggiori le ha fatte proprio perché è una ragazza di cuore che non ha ragionato con la testa.