Uomini e Donne, Giovanna Abate su Sammy Hassan: “Non trovo il senso”

Giovanna Abate si lascia andare in una lunga intervista per Uomini e Donne magazine

Giovanna Abate l’abbiamo conosciuta l’anno scorso a Uomini e Donne. La ragazza è stata molto apprezzata dal pubblico, così Maria De Filippi le ha offerto l’opportunità di diventare tronista. Giovanna si è lasciata andare in una lunga intervista per Uomini e Donne Magazine ed è tornata a parlare del suo ex Sammy Hassan.

IL PERCORSO CON SAMMY HASSAN – Giovanna Abate ha avuto molti alti e bassi con Sammy, con il quale però aveva una grandissima chimica. Questa chimica l’ha portata a sceglierlo ma le cose, fuori dal programma, non sono andate bene. I due si sono lasciati solo dopo qualche settimana, lasciando l’amaro in bocca a Giovanna, la quale credeva moltissimo in questa storia. Tuttavia, la ragazza ha sempre lamentato che fuori dal dating show non c’è mai stata una vera storia d’amore.

Infatti, dopo il confronto avvenuto a Uomini e Donne, i due non si sono più sentiti. A quel punto, le è stato fatto presente che Sammy Hassan ha pubblicato alcune foto ricordo con Giovanna. La risposta dell’ex tronista è stata molto sincera e diretta: “Non ne ho capito il nesso. Non trovo il senso. Non ci siamo lasciati bene, quindi il ricordo non vedo come possa essere positivo”.

Al momento, Giovanna Abate si dichiara single, nonostante abbia ammesso di avere qualcuno per la testa, qualcuno con il quale c’è stato uno scambio di idee e molta sintonia. Prima di iniziare una nuova storia d’amore, l’ex tronista vuole essere sicura di essere diventata “una nuova Giovanna”. Giovanna non vuole più accontentarsi e vuole solo essere amata. A proposito di amore…

GIOVANNA RICORDA DAVIDE BASOLO – L’ex tronista ha ricordato con molta gratitudine e nostalgia il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. La ragazza è consapevole che se avesse scelto Davide Basolo, le cose sarebbero andate in maniera diversa. Probabilmente sarebbe stata amata davvero; tuttavia, rimarrà con il dubbio e ha dichiarato che, nonostante tutto, è contenta di come siano andate le cose.

GIOVANNA ABATE COMMENTA IL PROGRAMMA – Ad oggi, Giovanna Abate ha deciso di prendere le difese di Gemma Galgani, scagliandosi contro Maurizio Guerci. L’ex tronista teme che il cavaliere non sia stato sincero con la dama torinese, e per questo motivo, ha dato un consiglio a tutti gli uomini: “State a casa se non siete davvero interessati a lei”. Ama moltissimo il modo di vestire di Sophie Codegoni e sulla scelta di Davide Donadei ammette: Beatrice Buonocore è molto amata a casa soprattutto per la sua spontaneità, tuttavia, forse ancora un po’ bambina per il tronista.