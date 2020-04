Uomini e Donne: Giovanna Abate torna negli studi, novità in arrivo

Come avrete sicuramente notato ormai la messa in onda e soprattutto le registrazioni di Uomini e Donne sono state interrotte. Secondo il decreto ministeriale, dunque, programmi come Uomini e Donne avrebbero dovuto fermarsi perchè non avrebbero potuto rispettare le distanze di sicurezza e nonostante alcune puntate fossero già state registrate e pronte per la messa in onda sono state comunque interrotte. Ci sono comunque probabilmente delle novità in arrivo per il programma.

GIOVANNA ABATE NEGLI STUDI DI UOMINI E DONNE – Giovanna Abate, ex corteggiatrice di Giulio Raselli e ora attuale tronista, è stata convocata negli studi di Uomini e Donne. A pubblicare il video è stata proprio la direttrice Raffaella Mennoia. Tra una domanda e l’altra ha lasciato intendere che forse ci saranno delle novità.

GIOVANNA ABATE RISPONDE ALLE DOMANDE DELLA MENNOIA – La Mennoia ha registrato un video per farlo vedere dunque a tutti i fan della trasmissione. Ha chiesto a Giovanna come stesse vivendo questo periodo di quarantena e lei ha risposto che si è riscoperta una ‘donna di casa’. Le ha chiesto infine come stesse e lei prontamente ha risposto: “Adesso che sono qua molto bene, almeno un pizzico di normalità è tornato”.

RAFFAELLA MENNOIA SVELA IL MOTIVO DELLA CONVOCAZIONE DI GIOVANNA – Durante il video Raffaella ha svelato in parte la motivazione per la quale avrebbe convocato Giovanna negli studi. Ha dichiarato infatti: “Noi ci siamo viste con Giovanna perché dobbiamo discutere di un po’ di faccende, che coinvolgeranno anche voi a breve. Di cui non vi parlo adesso perché insomma non posso, non si può”. Ha lasciato trapelare chiaramente che ci saranno novità in arrivo.

UOMINI E DONNE: NOVITA’ IN ARRIVO? – Quali saranno le novità che Uomini e Donne ha intenzione di intraprendere? Alcuni hanno pensato che il trono è prossimo a ricominciare. Ma altri continuano ad avere dubbi su questo. Infatti non ci è dato sapere quando sarà permesso ricominciare e soprattutto sarebbe problematico far incontrare i ragazzi a causa delle normative prese per l’emergenza Coronavirus.

UOMINI E DONNE: TRONO VIA WEBCAM? – Secondo altri sarebbe interessante vedere un trono ‘a distanza’, magari tramite webcam. In questo modo i ragazzi continuerebbero a conoscersi e la trasmissione potrebbe andare avanti. Certo non mancherebbero le complicanze. Per ora, però, non possiamo avere nessuna certezza. Non ci resta che attendere altre dichiarazioni per scoprire le novità in arrivo.