Uomini e Donne: Giovanna e Giulia pronte a dire “no” a Giulio

Il 20 gennaio andrà in onda la tanto attesa scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne. Dall’ultima puntata, però, sembra che i rapporti con entrambe le corteggiatrici si siano incrinati. Se prima sembrava sicuro al cento per cento che sarebbe uscito con Giulia D’Urso, ora sono in molti i dubbi riguardo ciò. Cosa è successo?

NELLA PUNTATA PRECEDENTE – Nell’ultima puntata, i rapporti con le due corteggiatrici si sono complicati ancora di più. Sebbene siano stati fatti vedere le effusioni tra Giulio e Giulio avvenute durante le esterne, il tronista ha parlato esclusivamente di Giovanna Abate. Facendo ciò, però, Raselli ha sminuito l’altra corteggiatrice. Pare proprio che il tronista stia seguendo un piano che lo sta portando a ricevere un “no” da entrambe le ragazze.

IL PIANO DI GIULIO E IL “NO” DI GIULIA – Dando una sbirciata all’account Insragram di Giulia è possibile leggere varie frecciatine al tronista. L’ultima, una lunga dedica condivisa nelle sue Instagram Stories, sembra voglia far intendere un possibile “no”. “Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, quando cammina accanto a te” così si può leggere sulla IG Story, La lunga dedica è sicuramente indirizzata a Giulio, inoltre sembra proprio che la ragazza sia convinta del fatto che lui sceglierà Giovanna,

Il comportamento di Giulio, ha portato molti a credere che Giulio stia seguendo un piano per allungare la sua permanenza sul trono. Non resta altro che attendere la puntata del 20 gennaio.