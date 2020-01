Uomini e Donne: Giovanna non sarà presente nella puntata di lunedì?

Sembra proprio che le cose tra Giovanna Abate e Giulio Raselli non stiano affatto migliorando, anzi. Nella puntata di Uomini e Donne, andata in onda ieri, si è potuto assistere all’ennesimo scontro tra i due. Da alcuni mesi, la corteggiatrice pare essersi stancata dei modi del tronista, non sembrando affatto propensa a rimanere ancora in studio.

LO SCONTRO TRA GIULIO E GIOVANNA – Durante la puntata di ieri, si è consumata l’ennesima accesa discussione tra il tronista e la corteggiatrice. Sebbene Giovanna, all’inizio, si fosse mostrata serena, un commento di Giulio ha spazzato via la sua positività. Dopo la visione dell’esterna con Giulia, dove Raselli ha avuto modo di conoscere i genitori di lei, il ragazzo si sarebbe lasciando andare a una considerazione. Giulio ha dichiarato di aver trovato più calorosi i genitori della D’Urso rispetto a quelli di Giovanna. È bastato questa rivelazione per scatenare la rabbia della corteggiatrice.

GIOVANNA NON CI SARÀ ALLA DIRETTA DI LUNEDÌ – Ieri, la serenità della corteggiatrice ha avuto il tempo di una puntata. Se all’inizio la ragazza si era mostrata felice, visto anche l’ultimo incontro avuto con il tronista che sembrava aver dissipato ogni suo dubbio, è mutato tutto in rabbia. La Abate è apparsa delusa e ferita dalla considerazione di Giulio, ribattendo a quest’ultimo di non offendere i suoi genitori.

Questo commento ha spinto la ragazza a non partecipare alla scelta di Raselli che avverrà il 20 gennaio. Inoltre, non è neanche sicura la sua presenza nella puntata di lunedì che sarà in diretta.