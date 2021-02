Uomini e Donne: Giovanni Czerny confessa di aver avuto un debole per Beatrice Valli

Il nuovo tronista di Uomini e Donne, Giovanni, ha confessato di aver avuto un’interesse per una vecchia corteggiatrice, ovvero Beatrice Valli che all’epoca corteggiava Marco Fantini. Ha poi parlato del suo debutto nel mondo della tv:

”Non ho avuto neanche il tempo di fare mente locale, per capire quali emozioni provassi. A mentre fredda mi rendo conto che avevo un groviglio di sensazioni (ansia, felicità, curiosità…) ed erano tutte intrecciate tra loro. Non avevo aspettative perché non ho mai fatto parte di un contesto televisivo, quindi davvero non sapevo cosa sarebbe successo. Sono stato, però, felicemente sorpreso: mi sono ambientato facilmente, grazie a Maria che ha saputo introdurci mettendoci a nostro agio”.

Ha poi spiegato di sentirsi sicuro per quanto riguarda ciò che vuole in una donna: ”La semplicità mi colpisce. Non mi piacciono le ragazze eccessivamente appariscenti, sia nell’abbigliamento che negli atteggiamenti. Non deve essere silenziosa, adoro le ragazze con una bella parlantina. Sono testardo permaloso, una persona estremamente puntigliosa tanto che, alle volte, divento pesante. Anche se non vorrei esserlo”.

Ha poi confessato il suo interesse per Beatrice Valli sostenendo: ”Beatrice Valli mi colpì molto, mi piaceva sia esteticamente che nei modi di fare. Ricordo che era semplice, ma al contempo sapeva anche il fatto suo. Mi auguro di divertirmi e di trovare una persona che mi faccia stare bene Una persona da vivere a trecentosessanta gradi, nel bene e nel male”.