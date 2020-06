Uomini e Donne, Giovanni Longobardi torna a parlare delle sue ex. La replica di Laura Cremaschi: “Solo un flirt”

Anche questa stagione di Uomini e Donne si è conclusa tra alti e bassi, soprattutto nell’ultimo periodo a causa dell’emergenza Coronavirus. I protagonisti, tuttavia, sono più carichi che mai, in special modo Giovanni Longobardi, il quale ha rilasciato un’altra intervista nel programma di Alex Achille Red Zone by Radiochat.it, andiamo per gradi.

GIOVANNI LONGOBARDI PARLA DELLE SUE STORIE PASSATE – La settimana scorsa il cavaliere di Uomini e Donne ha rilasciato alcune dichiarazioni nel programma di Alex Achille. L’uomo nello specifico ha parlato del suo rapporto con la dama Veronica Ursida ma ha svelato anche alcuni dettagli su alcune ex fidanzate, Laura Cremaschi e Carolina Marconi. Il conduttore radiofonico ha invitato nuovamente Longobardi per approfondire la storia ma ha dato diritto di replica alla ex bonas di Avanti Un Altro! e alla ex di Paolo Berlusconi. La prima ha accettato volentieri, la seconda ha risposto con un secco “Non mi interessa!”.

LAURA CREMASCHI RISPONDE A GIOVANNI LONGOBARDI – Nonostante Giovanni Longobardi abbia sottolineato di aver avuto delle storie importanti con queste due donne, Laura Cremaschi ha dato una versione totalmente differente della storia. “Con Giovanni, c’è stata un’amicizia più di dieci anni fa, un ragazzo simpatico, un ricordo positivo ma non lo sento da anni. I rapporti seri che ho avuto per durata e convivenza sono altri, flirt e amicizia da ragazzini sono cose diverse, è stata una cosa scherzosa fra ragazzi, nulla più” ha dichiarato la ragazza ai microfoni di Radiochat.it.

GIOVANNI LONGOBARDI RIMPROVERA LA CREMASCHI – Il conduttore Alex Achille ha messo al corrente Longobardi sulle dichiarazioni della sua ex ragazza e pare non averla presa troppo bene. “Io non invento nulla e posso anche raccontare aneddoti a supporto dei fatti, come l’aver avuto le chiavi di casa di Laura e le scenate di gelosia davanti Carolina in un ristorante; Laura all’epoca non faceva parte del mondo dello spettacolo e lavorava con una sua zia, una conoscenza fra due persone semplici che si volevano bene, c’era gelosia, e di certo non è stata una semplice amicizia. Non sono in cerca di visibilità, rispetto Laura ma non è certo Madonna o Beyoncé, da uomo penso che sarebbe stato più facile per me dire di considerare la nostra, una storia poco importante” ha esordito l’uomo.

“Una donna, dovrebbe sempre dare un valore ad un rapporto. Con la Cremaschi, c’è stata una lunga frequentazione, avevamo circa 26 anni, eravamo giovani, non ragazzini. La conobbi dopo essermi lasciato con una mia ex e grazie a lei, superai quel triste momento. Non credo ci sia nulla di male nel raccontarlo, ho detto soltanto la verità, non parlo di amore ma di una storia seria che ricordo con piacere” ha dichiarato amareggiato il cavaliere.

LA STORIA CON CAROLINA MARCONI – Giovanni Longobardi ha voluto anche chiarire la sua frequentazione con Carolina Marconi. “Riguardo Carolina, non sapevo che avesse avuto una storia con Paolo Berlusconi, l’ho appreso on-line. Lei è la donna più ‘semplice’ del mondo, è così come la si vede. La storia con lei è stata ancora più importante di quella di Laura, con tanto di conoscenza fra famiglie. In quel periodo ci siamo incontrati più volte anche con l’attuale fidanzato, Alessandro Tulli e mi fa piacere che oggi stanno insieme, anche perché a lui è sempre piaciuta” ha dichiarato il calciatore.

LA RELAZIONE CON UNA DONNA MISTERIOSA – Giovanni Longobardi ha svelato ai microfoni di Radiochat.it di aver avuto una storia con una donna famosa ma di voler tenere celato il suo nome. “C’è stata un’altra storia sempre circa dieci anni fa, con una ragazza dello spettacolo molto conosciuta che oggi è sposata e ha due bambini, mentre all’epoca era fidanzata con un altro ragazzo. Una persona spettacolare, umile, senza peli sulla lingua, piena di vita. Mi prese molto per il suo carattere e insieme ci trovammo molto bene. Non voglio fare il suo nome, perché la rispetto in quanto oggi donna sposata e con figli, posso soltanto dire che ha un nome per me importante legato al mio matrimonio” ha ammesso Longobardi.

E SU VERONICA URSIDA? – La storia nata all’interno di Uomini e Donne con la dama Veronica Ursida, ha fatto parecchio discutere non solo il parterre, anche i social. I due sembrerebbero essere molto presi l’un l’altro, tuttavia, all’interno del programma non si sono dati l’esclusiva. “Non ho paura dell’amore ma di me. Ho paura di non riuscire a darmi completamente. Ho paura di far soffrire, sono circa cinque anni che non mi lego con nessuno per questo motivo. Nel momento in cui mi dovessi accorgere che Veronica o chi per lei è la persona giusta, allora sarà quella definitiva e la renderò la donna più felice del mondo perché le darò, di me stesso, di tutto e di più. Veronica, oltre che bellissima è anche una bella persona e merita la mia attenzione, altrimenti mi sarei già tirato indietro. Non c’è un tempo prestabilito per innamorarsi, può succedere in qualsiasi momento, anche domani mattina. Se dovessi perdere Veronica, per causa dell’attesa, allora significherà che non era la persona giusta” ha esordito l’uomo.

“Veronica ha sofferto molto in passato e per questo mi sento anche io responsabile di una mia eventuale scelta sbagliata. Egoisticamente, potrei dirle subito di metterci insieme, lasciandola magari fra due mesi ma la farei soffrire di nuovo e questo non lo voglio. Prima della mia scelta in amore, devo essere sicuro. Ho un matrimonio fallito alle spalle e non voglio ripetere lo stesso errore. Le cose negative che ho subito fanno parte di un bagaglio di esperienze che mi devono portare a non sbagliare più. Ho 37 anni e non voglio perdere tempo, la prossima volta deve essere quella giusta” ha specificato Giovanni Longobardi aggiungendo di aver sentito e visto Veronica in questo periodo.