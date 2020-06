Uomini e Donne, Giovanni riguardo Armando: “Non lo considero un vero uomo”

È innegabile il successo che Uomini e Donne ha conquistato nel corso degli anni, appassionando tanti telespettatori. Quest’anno, a conquistare l’attenzione del pubblico è il Trono Over. Tra le coppie che ha fatto più discutere è certamente quella formata da Giovanni Longobardi e Veronica Ursida. Il calciatore del Capri ha recentemente parlato della sua storia con la Dama, rivelando anche dei retroscena mai mandati in onda.

“Sono sempre stato sincero con Veronica” – Ai microfoni di Red Zone by Radiochat.it, il programma radiofonico condotto da Alex Achille, Longobardi ha raccontato il suo percorso a UeD e non solo. Protagonista dell’intervista è Veronica, la Dama che è riuscita a conquistare l’attenzione del Cavaliere che ha deciso di abbandonare il programma, volendo conoscere la donna lontano dalle telecamere.

Durante l’intervista, Longobardi ha rivelato di ricevere tanti messaggi di apprezzamento da parte dei fan. Il segreto del suo successo, secondo il calciatore, sarebbe il fatto di non essersi cucito addosso un personaggio. Il ragazzo, infatti, è sempre stato spontaneo, sincero. Una prova della sua sincerità è stato il suo comportamento nei confronti della Ursida, come spiega lui stesso ad Alex Achille:

“Sono sempre stato sincero con Veronica dicendole che ancora non provo un sentimento forte nei suoi confronti. Lei è una ragazza sensibile, ha avuto diverse brutte esperienze nella vita e per non farla soffrire, ho preferito uscire dal programma per fare chiarezza in me stesso, lontano dai riflettori”.

“Non considero Armando un vero uomo” – Non sono mancate le domande riguardo a storie passate, storie che, da quanto raccontato da Giovanni, avrebbe avuto con donne note. Si tratta di Laura Cremaschi e Carolina Marconi, frequentazioni serie che il calciatore ha avuto qualche anno fa. Veronica, al contrario delle sue storie precedenti, è invece una donna semplice, una mamma che ha sulle spalle tante responsabilità. Longobardi ha poi voluto parlare di un evento avvenuto in studio, ma mai mandato in onda: la rissa quasi sfiorata con Armando:

“La scena è stata tagliata ed io mi sono pentito della mia reazione. Non considero Armando un vero uomo. Un uomo che si rispetti, non fa piangere una donna, infierendo su di lei e raccontando, quasi nei dettagli, i particolari di un incontro avvenuto in un albergo”.

COME VA ORA CON VERONICA? – A Red Zone, Giovanni ha rivelato che a causa delle sue paure, per cinque anni non è riuscito ad avere nessuna relazione. Nonostante queste insicurezze, Veronica sta riuscendo a conquistare pian piano la fiducia del calciatore:

“Il nostro rapporto è in piedi e ci stiamo sentendo regolarmente ma ho paura di far legare una persona a me per poi magari lasciarla dopo due mesi, rischiando di farla soffrire. La verità, è che devo ancora capire cosa voglio!”.