Uomini e Donne, Giulia Cavaglià come Elodie a Sanremo: ecco il look ispirato alla cantante

In queste ore sta facendo parecchio discutere uno scatto pubblicato da Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne. La ragazza pare abbia “copiato”, o meglio, pare si sia ispirata ad un abito indossato dalla cantante Elodie per l’edizione di Sanremo 2020. In quell’occasione, la cantante fu molto apprezzata dal pubblico, che questa volta non è rimasto soddisfatto.

ELODIE SUL PALCO DI SANREMO: ABITI FIRMATI VERSACE DA CAPOGIRO – L’anno scorso, in occasione del Festival di Sanremo 2020, la cantante Elodie ha sfoggiato degli abiti firmati Versace che hanno fatto impazzire il pubblico dell’Ariston e i telespettatori a casa. La scelta della cantante di indossare un mini abito dagli spacchi vertiginosi è stata particolarmente apprezzata dagli utenti del web.

Donatella Versace realizzò la linea di abiti per Elodie pensando proprio al talento e al fisico della cantante, la quale dichiarò di essere onorata di indossare tali abiti. Successivamente, la Versace non esitò ad esprimere tutto il suo orgoglio per aver osservato Elodie sffogiare i suoi vestiti con classe ed eleganza.

GIULIA CAVAGLIA’ IMITA ELODIE – In queste ore, però, Giulia Cavaglià è finita nell’occhio del ciclone per aver sfoggiato un mini abito molto simile a quello di Elodie. L’ex tronista ha deciso di indossare questo vestito per andare a pranzo fuori, quindi anche il contesto era decisamente diverso. L’otfit di Giulia Cavaglià, inoltre, è costato 249 euro, rispetto ai 2470 di Elodie.

Pubblicato lo scatto su Instagram, Giulia Cavaglià è stata sommersa da critiche. L’ex tronista è stata accusata di essere volgare e inappropriata, smaniosa di mostrare il nuovo seno. Insomma, ai follower non è affatto piaciuto. Per vedere il confronto tra Giulia ed Elodie, cliccate qui.