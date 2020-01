Uomini e Donne, Giulia Cavaglià contro Alfonso Signorini

Il 27 gennaio è andato in onda il consueto doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Questa edizione del programma, nonostante sia molto seguita, sta suscitando parecchie polemiche a causa del comportamento di inquilini e opinionisti.

VALERIA MARINI ENTRA IN CASA PER DIFENDERSI DALLE OFFESE RICEVUTE – Durante la puntata è entrata in casa Valeria Marini per difendersi dalle offese ricevute da Antonella Elia, Antonio Zequila e Rita Rusic, nemica da sempre. La donna ha sollevato un vero e proprio caso mediatico poiché in molti l’hanno difesa sostenendo che si trattasse di vera violenza sulle donne. Tuttavia, pare che Alfonso Signorini non abbia preso le distanze da quelle parole e non abbia nemmeno richiamato i suoi pupilli e questo ha fatto infuriare ancora di più i fan.

GIULIA CAVAGLIÀ CONTRO ALFONSO SIGNORINI – In molti, infatti, hanno accusato il giornalista e conduttore di prendere sempre le parti di Antonella Elia, solo per il difficile trascorso che ha avuto. Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne, ha commentato la puntata e si è scagliata proprio contro Signorini, il quale non ha difeso minimamente la Marini. “A me dispiace per il passato di Antonella Elia, mi sono anche commossa la scorsa puntata. Questo però non giustifica il trattare di me**a le persone!” ha tuonato la Cavaglià nelle Instagram Stories. Come lei, tanti altri personaggi dello spettacolo, come Cristiano Malgioglio, hanno preso le difese di Valeria Marini. Ecco il video di Giulia Cavaglià, lo trovate qui.