Uomini e Donne, Giulia Cavaglià ritrova l’amore

Giulia Cavaglià l’abbiamo conosciuta quando decise di corteggiare Lorenzo Riccardi qualche anno fa a Uomini e Donne. Il tronista, tuttavia, scelse la sua rivale Claudia Dionigi, con la quale è felicemente fidanzato tutt’ora. Per Giulia, si è presentata l’occasione di sedersi sul trono più ambito della televisione.

GIULIA CAVAGLIÀ A UOMINI E DONNE – Dopo la storia finita male, o forse nemmeno iniziata, con Lorenzo, Giulia Cavaglià ha avviato il suo percorso da tronista. La ragazza, alla fine, scelse Manuel Galiano, con il quale però le cose andarono malissimo. L’ex tronista ha accusato Manuel di averla tradita a Ibiza, d’altro canto Manuel ha sempre negato. I due hanno infiammato il gossip per tutta l’estate successiva alla scelta, mandandosi spesso frecciatine social.

LA STORIA CON FRANCESCO SOLE – Successivamente all’ennesima storia finita male, Giulia Cavaglià ha avviato una frequentazione con Francesco Sole, con il quale poi scoppiò una grande storia d’amore. I due sono rimasti insieme per un po’ di tempo ma poi la storia è naufragata. A differenza di Manuel Galiano, però, I due non hanno reso noto il motivo di tale rottura, anche se Giulia ha lasciato intendere che fosse un tradimento da parte di Francesco. E adesso?

NUOVO AMORE PER GIULIA CAVAGLIÀ – Dopo un periodo passata da single, Giulia Cavaglià ha ritrovato l’amore. Il ragazzo in questione è un volto noto della televisione e i due sembrerebbero essere molto innamorati. Di chi stiamo parlando?

Federico Chimirri, ex fidanzato di Silvia Provvedi ed ex corteggiatore di Uomini e Donne di Nilufar Addati e Sara Affi Fella, è il nuovo ragazzo di Giulia Cavaglià. Federico oggi è un noto dj e ha collaborato anche con Andrea Damante. Al momento, i due si trovano in montagna per trascorrere una piccola vacanza insieme. Stando alle Stories pubblicate sui social, i due sembrerebbero trovarsi molto bene insieme. Sarà la volta buona?