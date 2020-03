Uomini e Donne: Giulia Cavaglià si racconta in un’intervista a Di più tv

Giulia Cavaglià ha partecipato al programma tv Uomini e Donne per ben due volte, completando quasi un anno nella trasmissione. Oggi, a distanza di un anno ha raccontato ciò che ha provato e di come si è messa in gioco nel suo percorso. Attualmente può essere considerata una modella e un’influencer, per il numero elevato di followers che ha sul suo profilo social ufficiale.

GIULIA CAVAGLIà: IL SUO PERCORSO A UOMINI E DONNE – Inizialmente Giulia Cavaglià ha sceso le scale di Uomini e Donne per corteggiare Lorenzo Ricciardi, ex corteggiatore di Sara Affi Fella e ancor prima di Ludovica Valli. Le cose tra i due inizialmente sembrano andare a gonfie e vele e Lorenzo sembrava avere una forte attrazione nei confronti della Cavaglià. Attrazione alla quale però si aggiungevano spesso dubbi: quella ragazza era lì per le telecamere o solo per lui?

LA SCELTA DI LORENZO E IL TRONO DI GIULIA – Al termine del suo percorso Lorenzo ha poi scelto l’altra corteggiatrice, Claudia. Oggi i due non solo sono una coppia molto amata ma tra i due c’è una grande sintonia e sembrano stare davvero bene insieme. Giulia ha poi ricevuto l’offerta del trono che ha subito accettato. In quelle occasioni spesso entrò in contrasto con Angela Nasti, poiché quest’ultima veniva spesso criticata, mentre Giulia no, anzi era molto apprezzata.

GIULIA CAVAGLIà: IL PERCORSO COME TRONISTA E LA SCELTA – Giulia durante il suo percorso come tronista è stata a lungo molto indecisa e dibattuta se scegliere Giulio Raselli o Manuel Galiano. Alla fine scelse Manuel dichiarandosi quasi innamorata di lui, mentre per Giulio c’era solo attrazione fisica. Peccato che però, le cose tra i due appena usciti non andarono per niente bene. Infatti dopo sole due settimane si sono lasciati a causa dei probabili tradimenti di lui.

GIULIA CAVAGLIà L’INTERVISTA A DI PIù TV – Nell’intervista a Di più tv Giulia Cavaglià ha confessato di aver sofferto due volte durante il suo percorso a Uomini e Donne. La prima quando non è stata scelta da Lorenzo e la seconda dopo la fine della storia con Manuel basata su alcuni tradimenti ( non ne abbiamo la certezza). Al termine dell’intervista non potevano mancare assolutamente parole dolci per il suo nuovo fidanzato: Francesco Sole. Di quest’ultimo Giulia ha dichiarato che si tratta del ragazzo perfetto, come ha sempre voluto e che non le fa mancare mai nulla. Dunque i due starebbero ora insieme più felici che mai.