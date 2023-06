Uomini e Donne, Giulia Cavaglià tradita dal fidanzato: il web insorge

Giulia Cavaglià si è chiusa in un rigido silenzio che non è piaciuto ai fan della coppia: in molti infatti stanno attaccando l'influencer

La storia d’amore tra Giulia Cavaglià e Federico Chimirri è arrivata alla fine, a rivelarlo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Il suo è un breve messaggio, diretto e coinciso e chiede, inoltre, di rispettare il suo silenzio, ecco cosa ha detto e perché sta facendo infuriare i suoi fan.

Le parole di Giulia

Pare che la Cavaglià abbia scoperto un tradimento da parte del suo ormai ex fidanzato Federico: “Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce. Quindi sì, ci siamo lasciati. E gradirei non avere alcuna domanda sull’accaduto”. A giudicare dalle parole, sembra che i fan avessero intuito qualcosa di negativo tra loro.

Le parole di Giulia sembrano molto dure, tipiche di una persona che sta soffrendo. I due, da ormai qualche anno, erano diventati inseparabili, per questo la rottura adesso fa ancora più male. Tra lavoro e vacanze, la coppia sembrava davvero solida.

Il web insorge

Tuttavia, nonostante l’ex corteggiatrice abbia fatto una richiesta precisa, il web non ha risparmiato nemmeno la “vittima”. In molti, infatti, hanno attaccato Giulia per le sue parole paragonate al voler lanciare la pietra e nascondere la mano. A comunicare la notizia è stata lei stessa, per questo motivo alcuni fan più affezionati si aspettano qualche spiegazione in più.

Ad ogni modo, almeno per ora Giulia non sembrerebbe intenzionata a parlare della sua rottura ma è molto probabile che lo faccia tra qualche tempo, quando le cose saranno meno dolorose.