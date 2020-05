Uomini e Donne, Giulia De Lellis a casa di Andrea Damante: ecco i motivi

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono ufficialmente tornati per la gioia dei fan della coppia. In questi giorni, il deejay veronese è tornato a Milano per lavoro dove ha la residenza o domicilio, come dimostrano le innumerevoli storie con il suo fotografo di fiducia. E Giulia invece?

GIULIA DE LELLIS RIMASTA A POMEZIA? – Inizialmente l’influencer è rimasta a Pomezia per celebrare il primo compleanno della nipote Penelope e passare gli ultimi giorni con la famiglia. Tuttavia, la De Lellis si è riunita al suo fidanzato Damante a Milano e si trova proprio a casa sua. I fan questo già lo sapevano ma hanno chiesto più volte all’influencer delle “prove” che confermassero la notizia.

Oggi è arrivata la conferma da parte di Giulia De Lellis tramite Instagram Stories: “Ho sistemato tantissime cose. Sono stata un po’ assente per lavoro, sono tornata a Milano per questo. Oggi è forse il primo giorno di relax, tra virgolette. Dovrò continuare a sistemare un po’ di cose, però sto un po’ più tranquilla. Riuscirò a prepararmi un pranzetto sereno e così via”.

Giulia, quindi, si trova a casa di Andrea Damante ma oltre alle parole dell’influencer sono arrivati anche dei video sui loro profili. Anche il deejay ha pubblicato delle Ig stories simpatiche sulla sua fidanzata. Pare che i Damellis siano tornati più forti che mai! Cliccate qui per vedere le stories.