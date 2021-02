Uomini e Donne, Giulia De Lellis ai follower: “Pensateci bene prima di fare piercing e tatuaggi”

Giulia De Lellis, famosa influencer da 5 milioni di follower su Instagram e fidanzata di Carlo Beretta, ha parlato apertamente ai suoi fan su un argomento scottante come piercing e tatuaggi. Nello specifico, l’esperta di tendenze ha dichiarato di essersi pentita di alcuni di essi e ha deciso di consigliare ai follower come muoversi.

GIULIA DE LELLIS PARLA DI PIERCING E TATUAGGI – La ragazza qualche tempo fa mostrò i nuovi tatuaggi sulle mani, che la mamma non ha apprezzato proprio del tutto. Tuttavia, Giulia De Lellis ha deciso di fare un discorso molto serio ai suoi follower su questo argomento. Da quello che si intuisce, pare che l’influencer si sia pentita dei microdermal piercing: “Pensateci due volte perché io mi ritrovo con un buco e non mi ha sparato Lo (Crlo Beretta, ndr.)”.

La De Lellis ha svelato di aver tolto questi microdermal ma di essersi pentita di averli fatti: “E’ una cicatrice tremenda. Quando ero giovane e folle, completamente fuori di testa, mi feci un microdermal… Ero piena di piercing, ma lo amavo. Inevitabilmente, facendo questi microdermal, vi rimangono di quelle cicatrici mostruose. Dal vivo si vede tantissimo e mi pesa molto”.

Giulia De Lellis ha anche palto dei tatuaggi, ma in questo caso ha specificato di non essersi pentita: “Idem con i tatuaggi: io ho fatto dei disastri… Non fate come me, facendovi prendere dalla voglia assurda di ‘scarabocchiarvi’, cercate di controllarla, perché arriverà un giorno in cui vi guarderete e direte: ‘Caz*o! Ad oggi li rifarei così…’. Quindi prendetevi più tempo per pensare, vedete il bello nel brutto dell’attesa: avete più tempo per creare e progettare un disegno fantastico”.

In conclusione la ragazza ha detto di non essersi pentita di averli fatti: “Non sto dicendo che mi sono pentita, non mi sono pentita in realtà di nessun tatuaggio: ma alcuni di questi potevano essere più studiati, strutturati, fatti da professionisti. Riflettete pure su questo”. E conclude: “Avete tutta la vita per piercing e tatuaggi!”.