Uomini e Donne, Giulia De Lellis al cenone di natale con la famiglia di Carlo Beretta

Giulia De Lellis e Carlo Beretta sembrerebbero fare davvero sul serio. L’influencer ha finalmente voltato pagina, dopo la dolorosa rottura con Andrea Damante, e si sta godendo la sua nuova storia d’amore iniziata quest’estate, quando ormai le cose non andavano più con il deejay veronese.

Giulia e Carlo si sono conosciuti, per l’appunto, quest’estate a Forte dei Marmi, in occasione di una vacanza organizzata proprio da Andrea Damante. Quest’ultimo, infatti, durante un’intervista a Verissimo dichiarò di esserci rimasto molto male e di dubitare della effettiva fedeltà della sua (ex) ragazza. Tuttavia, Giulia De Lellis non ha affatto gradito queste parole e ha smentito tutte le accuse via Instagram.

LA STORIA CON CARLO BERETTA – Messa da parte la storia turbolenta con Andrea Damante, conosciuto a Uomini e Donne, Giulia De Lellis si è dedicata anima e corpo a Carlo Beretta, rampollo milanese ed erede della nota fabbrica d’armi. Nonostante i due siano fidanzati da pochi mesi, sono già avvenute le presentazioni in famiglia.

L’influencer ha ufficializzato la sua storia d’amore con Carlo Beretta postando delle stories su Instagram del cenone della Vigilia e il pranzo di Natale. Giulia De Lellis, a quanto pare, si è trovata a suo agio assieme alla famiglia del suo nuovo fidanzato. Tuttavia, pare che anche l’influencer sia stata promossa a pieni voti.

Umberta Gnutti Beretta, madre di Carlo, ha condiviso sul suo profilo social alcuni scatti di queste vacanze natalizie, in cui compare anche Giulia De Lellis abbracciata al figlio. Pare proprio che la suocera abbia promosso l’influencer.