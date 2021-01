Uomini e Donne, Giulia De Lellis al centro delle polemiche: i follower rimpiangono Andrea Damante

Sono ore difficili per Giulia De Lellis, famosa influencer conosciuta all’interno del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. La ragazza sta facendo infuriare i suoi follower, i quali l’hanno minacciata di non seguirla più. Come se non bastasse, questi ultimi stanno accostando al suo nome nuovamente Andrea Damante, ex fidanzato. Vediamo i dettagli.

GIULIA DE LELLIS IN VACANZA ALL’ESTERO – I follower di Giulia De Lellis hanno iniziato a storcere il naso dopo che la nota influencer è volata all’estero in vacanza, nello specifico a St. Moritz, località svizzera molto ambita. I fan della ragazza, infatti, non hanno affatto gradito questa gita all’estero in piena pandemia, oltretutto senza probabilmente rispettare le norme di quarantena. Tuttavia, il popolo del web si è infuriato per un altro motivo.

UNA PELLICCIA DI TROPPO – La nota influencer, in queste ore, ha pubblicato uno scatto con una maestosa pelliccia, probabilmente di volpe, assieme al suo cane (sorprendentemente dello stesso identico colore del suo capo di abbigliamento). Questo scatto, però, è stato rimosso da Giulia De Lellis a causa dei numerosi insulti e critiche. L’influencer non ha affatto parlato della situazione ma ha solo provveduto ad eliminare il post.

Tuttavia, poco tempo dopo, Giulia De Lellis ha fatto un altro scivolone pubblicando un secondo scatto, sempre con una pelliccia ma questa volta probabilmente di visone o ermellino. Un vero affronto per i follower, i quali l’hanno letteralmente minacciata di non seguirla più su Instagram. Bisogna, però, comprendere se le due pellicce siano effettivamente di origine animale o ecologiche, soprattutto perché la De Lellis è molto legata al tema degli animali.

I FOLLOWER RIMPIANGONO ANDREA DAMANTE – La cosa davvero sconcertante è che alcuni follower hanno commentato dicendo che preferivano l’influencer assieme ad Andrea Damante, anziché Carlo Beretta, rampollo milanese ed erede della nota azienda di armi. In molti l’hanno accusata di non essere più quella ragazza umile che tanto amavano i follower, e di essere diventata una donna solo legata al denaro. Come reagirà Giulia De Lellis a riguardo? Commenterà la vicenda e si difenderà? Per vedere la seconda foto, cliccate qui.