Uomini e Donne, Giulia De Lellis ammette: “Sono favorevole allo psicologo, anche io ci vado”

Giulia De Lellis, nota influencer da 5 milioni di follower su Instagram, si è presa un po’ di tempo per parlare con i suoi follower. Spesso, a causa degli impegni, non riesce ad essere presente per loro ma la ragazza ieri sera ha recuperato un po’ di tempo da dedicare a loro. La 25enne ha fatto delle importanti considerazioni, vediamo cosa ha detto.

FAVOREVOLE ALLO PSICOLOGO – In un periodo storico in cui andare dallo psicologo è ancora visto come un tabù, sono tante le influencer che stanno finalmente sdoganando questo tipo di pregiudizio. Chiara Ferragni, apripista, spiegò di essere in terapia per superare alcuni traumi passati; lei stessa ha ammesso di stare molto meglio a livello mentale ma anche fisico.

Questa volta è il turno di Giulia De Lellis, la quale ieri sera ha risposto ad alcune domande di follower. Qualcuno le ha chiesto un parere sullo psicologo e lei ha risposto in tutta onestà di esserci già andata. “Faccio terapia, sono davvero favorevole a riguardo e la consiglio a chiunque. Non solo se avete un problema ma anche solo se avete l’esigenza di tirare fuori qualcosa di più se siete più chiusi e riservati” ha detto l’influencer, seguitissima anche dai ragazzi.

Un forte e chiaro messaggio quello della De Lellis, in un Paese in cui andare da uno specialista è visto ancora come un qualcosa di strano. La ragazza, inoltre, ha fatto anche tante altre dichiarazioni e ha ammesso di essere un po’ preoccupata per la sua salute. “Sono in pensiero perché ho ricevuto delle risposte poco chiare, stiamo approfondendo” ha spiegato.

CON CARLO BERETTA – Come vanno le cose con il suo fidanzato Carlo? La sua storia d’amore procede a gonfie vele. La 25enne ha spiegato ai soui follower che lui è sempre presente nella sua vita anche quando non pubblica contenuti sui social. Insomma, le cose per Giulia proseguono alla grande, sentimentalmente ma anche per il lavoro.