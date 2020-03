Uomini e Donne, Giulia De Lellis avrebbe lasciato Andrea Iannone molto tempo fa: lo confermano gli amici del pilota

La rottura tra Giulia De Lellis, famosa influencer e Andrea Iannone, pilota di MotoGP sta facendo davvero discutere. Dopo aver confermato di aver concluso la loro storia d’amore, in molti si chiedono cosa sia effettivamente successo e quanto conti la presenza di Andrea Damante nella vita di Giulia. Tuttavia, alcuni amici di Iannone si sono scagliati duramente contro l’influencer.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA IANNONE CONFERMANO LA ROTTURA – In questi giorni di quarantena forzata, molti utenti sui social hanno notato alcuni movimenti strani da parte dell’influencer e di Andrea Damante, storico ex fidanzato e protagonista del suo libro. I più maliziosi hanno ipotizzato un ritorno di fiamma tra i due a discapito di Andrea Iannone, il quale effettivamente sembrava scomparso dalla vita di Giulia come se nulla fosse. Inaspettatamente, è arrivata la conferma: Iannone e la De Lellis non sono più una coppia. Tuttavia, non hanno mai dato troppe spiegazioni in merito pertanto le cause rimangono ancora un mistero.

ANDREA IANNONE E IL DURO SFOGO SUI SOCIAL – Andrea Iannone, dopo un periodo di silenzio, ha deciso di sfogarsi sui social. In una diretta con il suo amico Max Biagi mandò una frecciatina alla sua ex fidanzata rispondendo alla domanda di un fan: “Starà scrivendo un altro libro, non so dove sia”. Successivamente, il pilota di MotoGP pubblicò un duro sfogo, senza fare nomi, esortando i fan a tenere vicine le persone più importanti della loro vita. Il ragazzo, però, ha dichiarato di essere molto felice, nonostante il periodo particolare che sta passando tra quarantena e test anti doping.

Nel frattempo, pare proprio che Giulia De Lellis si sia riavvicinata al deejay veronese facendo storcere un po’ il naso dapprima alla sorella Veronica, molto legata a Iannone e successivamente agli amici del pilota. Questi ultimi, infatti, hanno deciso di rivelare le cose come stanno e smascherare Giulia De Lellis.

GLI AMICI DI ANDREA IANNONE CONTRO GIULIA DE LELLIS – Come vi abbiamo anticipato, pare che gli amici di Andrea Iannone non abbiano particolarmente apprezzato l’uscita di scena della bella influencer. Secondo quanto dichiarano questi ultimi, la De Lellis ha deciso di abbandonare Iannone nel momento del bisogno!

“Tra di loro era già finita tempo fa. Andrea, lo scorso novembre, è risultato positivo al test anti doping e lei lo ha lasciato da solo a fronteggiare questa situazione” hanno confermato gli amici del pilota. Ma perché allora la coppia avrebbe finto di stare insieme fino a poco tempo fa? Siamo sicuri che presto verrà fuori la verità.