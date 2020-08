Uomini e Donne: Giulia De Lellis commenta la foto con Eleonora Rocchini e Nunzio

Il ritorno di fiamma tra Eleonora Rocchini e Nunzio è ancora una volta confermato. Stavolta è stata proprio una foto a dimostrarlo, pubblicata dalla stessa ragazza.

LA FOTO CHE RITRAE ELEONORA ROCCHINI E NUNZIO INSIEME – Nella foto pubblicata, Eleonora appare intenta a baciare ed abbracciare Nunzio. La didascalia riportava: ”Sei ossigeno puro”. I due sembrano essere davvero felici e anche molto affiatati.

IL COMMENTO DI GIULIA DE LELLIS – Anche la De Lellis, che aveva fatto il percorso di corteggiatrice a Uomini e Donne proprio nello stesso periodo di Eleonora, ha commentato così la foto: ”Sì, sei decisamente felice. E questo è quello che conta”. La Rocchini ha poi augurato a lei di trovare finalmente l’amore.

E’ risaputo, ormai, che il ritorno di fiamma di Giulia De Lellis con Andrea Damante, non è stato proprio dei migliori. I due infatti pare abbiano deciso di separarsi definitivamente, anche se nessuno dei due ha ancora commentato la situazione.

IL RITORNO DI ELEONORA ROCCHINI E NUNZIO: NESSUN COMMENTO DA OSCAR BRANZANI E SUA SORELLA DALILA – Non c’è stato nessun commento da parte di Dalila Branzani, ex di Nunzio e sorella di Oscar Branzani, a sua volta ex di Eleonora Rocchini. I due ex si erano infatti già punzecchiato qualche tempo fa. Oscar aveva appellato Eleonora ”meschina e falsa”, poiché si era sentito preso in giro in seguito al ritorno con Nunzio e non con lui.