Uomini e Donne, Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo vicini? Le segnalazioni

Giulia De Lellis e Andrea Damante, chiamati dai fan Damellis, ci hanno fatto sognare con la loro bellissima seppur travagliata storia d’amore. La coppia, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, ormai si è lasciata da diverso tempo ma i fan continuano a sperare in un riavvicinamento. Ultimamente i due sembrerebbero essersi riavvicinati, ma sarà davvero così? A fare chiarezza il noto sito di gossip Very Inutil People e Deianira Marzano.

NUOVI PARTNER – Dopo che la loro storia si è conclusa (per la seconda volta), Giulia ha ritrovato la serenità con Carlo Beretta, rampollo milanese della nota azienda d’armi, mentre Damante è fidanzato ufficialmente con la giovane attrice e modella Elisa Visari. Nonostante i due siano ormai andati avanti da un pezzo, qualcuno sostiene che ci possa essere un riavvicinamento. Le segnalazioni arrivate sono diverse, vediamole insieme.

SEGANALZIONI: RIAVVICINAMENTO IN CORSO? – Qualche sera fa, entrambi hanno condiviso sui loro profili social degli scatti praticamente uguali e nello stesso posto. Il luogo era abbastanza riconoscibile: i due erano a cena a “Casa Azzurri”, tenutasi a Milano per la fase finale della UEFA Nations League. Nello specifico, sia Andrea sia Giulia hanno pubblicato una foto riflessi sul vetro e con una vista mozzafiato, lo stadio San Siro.

I fan chiaramente sono andati in visibilio, ma non è tutto. Un’altra analogia non è scappata agli occhi più attenti: i due hanno pubblicato una foto molto simile con la stessa frase “Male ma non malissimo”. Queste coincidenze non sono passate inosservate ma Deianira Marzano ha deciso di fare chiarezza sulla questione: nessun riavvicinamento in corso!

“È solo una coincidenza. Un modo di dire che forse appartiene a tutti e due. I due non hanno più nulla a che spartire” ha chiosato l’esperta di gossip. Per visionare tutte le foto pubblicate e le segnalazioni in merito alla faccenda, cliccate qui.