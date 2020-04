Uomini e Donne, Giulia De Lellis e Andrea Damante in quarantena insieme: ecco cosa pensano gli amici

Ormai la notizia è nota a tutti: Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme e stanno passando la quarantena a Pomezia, nella casa dell’influencer. I due non hanno confermato nulla per il momento ma le fonti sono inequivocabili.

GIULIA E ANDREA: L’AMORE RITORNA – A nulla sono servite le varie dichiarazioni sui tradimenti e il ricostruirsi una vita con Andrea Iannone, Giulia non ha mai dimenticato il deejay veronese. Per questo motivo, per rispetto dei suoi sentimenti, l’influencer ha deciso di dare un’altra possibilità al loro amore. Come andrà questa volta? Per ora è un mistero ma pare che gli amici della coppia si siano pronunciati abbastanza. Vediamo cosa hanno dichiarato!

GLI AMICI INTERVISTATI – Alcuni amici, molto vicini alla coppia, hanno rilasciato alcune dichiarazioni a DiPiù (disponibile da oggi) in merito a questo ritorno di fiamma. Secondo loro, l’amore tra i due non è mai svanito e lo confermano i momenti che stanno passando proprio adesso in quarantena.

“Giulia e Andrea si sono ritrovati ed è stato come se tutto questo tempo non fosse mai passato: la passione tra loro è rimasta inalterata…E hanno già ricominciato a vivere insieme. Anche perché in questo periodo di quarantena sarebbe impossibile frequentarsi fuori di casa…” hanno dichiarato queste fonti.

GIULIA REPLICA ALLE FOTO DI CHI – L’unica volta in cui l’influencer si è pronunciata su questo argomento è stato per replicare alle foto apparse sul settimanale Chi. La De Lellis dichiarò che quelle foto sono state una vera e propria paparazzata nonostante le misure restrittive del governo. Non hanno mai concordato di scattarle e questo ha fatto infuriare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.