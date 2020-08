Uomini e Donne, Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme in vacanza: crisi superata?

In queste ultime settimane, Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati nuovamente al centro del gossip a causa di una presunta crisi. La coppia è tornata insieme poco prima della quarantena, suscitando un certo clamore tra gli amanti del gossip e il pubblico di Maria De Filippi.

UN TIRA E MOLLA CONTINUO – Giulia e Andrea si sono conosciuti nel dating show condotto dalla De Filippi, Uomini e Donne. Damante ha partecipato come tronista ed è proprio lì che ha conosciuto quella che lui ha definito la sua “Giulietta” (il ragazzo è originario di Verona). La coppia è stata insieme un paio di anni diventando una delle preferite sui social network ma, come quasi ogni relazione dei vip, non è tutto oro quello che luccica.

La De Lellis, affermata influencer e seconda solo a Chiara Ferragni, ha scoperto vari tradimenti del deejay veronese e, dopo aver chiuso con lui, ha deciso di pubblicare un libro per raccontare la vicenda: Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza. Il progetto di Giulia è rimasto primo in classifica per mesi.

L’AMORE SCOPPIATO DURANTE LA QUARANTENA – Dopo la rottura con Damante, Giulia ha ritrovato l’amore con un altro Andrea, questa volta protagonista di MotoGp, Iannone. Tuttavia, dopo un anno di relazione, pare debba essersi rotto qualcosa poiché la De Lellis è tornata tra le braccia del suo ex fidanzato, tanto da passare con lui la quarantena a Pomezia.

NUOVA CRISI? – Come vi abbiamo anticipato, in queste settimane si è parlato di un’altra crisi, tuttavia non spiegata dai diretti interessati. Nonostante questo, i fan hanno notato dei segnali che sembrerebbero confermare che la coppia sia in vacanza assieme. La pagina Instagram andreaegiuliaufficiale ha postato uno scatto che ritrae la De Lellis in posa con un amico, alle cui spalle si vede una vasca idromassaggio su un terrazzo. La stessa vasca compare nelle stories di Andrea Damante. Coincidenze?