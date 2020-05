Uomini e Donne, Giulia De Lellis e Andrea Damante presto sposi?

Dopo essere tornati insieme e aver riempito le pagine dei giornali di gossip più importanti, Giulia De Lellis e Andrea Damante sono più innamorati che mai e pronti ad un grande passo, tuttavia, i due ragazzi non hanno proferito parola sull’argomento.

GIULIA E ANDREA: MATRIMONIO IN VISTA? – Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha riportato una notizia che sta mandando i seguaci della coppia in subbuglio. Pare che il loro amore sia talmente forte da portarli presto alle nozze. Una voce non confermata dalla coppia ma sicuramente attendibile, dato che sono stati i primi a lanciare le foto dei due ragazzi assieme a Pomezia. Inoltre, Giulia e Andrea hanno passato tanto tempo assieme e un matrimonio potrebbe solo che rafforzare ancor di più il loro amore. CLICCA QUI PER VEDERE IL POST DI CHI.

DE LELLIS: DA IANNONE A DAMANTE – Dopo aver chiuso la storia con Andrea Iannone, Giulia De Lellis è tornata a Pomezia per passare la quarantena vicino alla sua famiglia. A raggiungerla, però, è stato Andrea Damante, ex fidanzato con il quale ha passato molti momenti difficili a causa degli innumerevoli tradimenti del deejay.

Nonostante una nuova storia d’amore, un libro che ha scalato i vertici delle classifiche e le tante interviste rilasciate nei salotti della tv, pare che la De Lellis abbia dato una seconda possibilità al suo amore per Andrea Damante. I due stanno passando la quarantena assieme e sembra che i momenti passati separatamente e con altre persone, fossero solo una parentesi destinata a chiudersi.

La coppia appare sui social più forte e unita che mai, nonostante le tante critiche ricevute dai fan ma soprattutto dal web. In molti hanno accusato Giulia De Lellis di essere schiava di questo amore malato, come sono tante le persone convinte della malafede dei due ragazzi, desiderosi solo di business.