Uomini e Donne, Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono incontrati in segreto? Ecco l’indiscrezione

Incontro segreto per aggirare le regole stabilite dal decreto del governo? Il web scatenato per questo gossip di Giulia De Lellis e Andrea Damante.

In queste ore di quarantena forzata per l’Italia, sta girando sul web un gossip che riguarderebbe Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due, quindi, sono tornati insieme o si stanno risentendo? Andiamo per gradi e cerchiamo di capire cosa sta accadendo tra i due.

GIULIA DE LELLIS CHIUDE CON ANDREA IANNONE – Da giorni, ormai, girava la voce che l’influencer avesse chiuso la sua storia d’amore con Andrea Iannone, protagonista di MotoGP. La De Lellis dichiarò anche in un’intervista di aver trovato finalmente “l’Andrea giusto”, un uomo in grado di rispettarla e amarla sempre. Ma allora cosa sarà successo? Nessuno dei due ha mai confermato la notizia, tuttavia, i segnali e i comportamenti sono abbastanza chiari. Giulia ha abbandonato ormai da giorni Lugano, città dove abitava con Iannone per prendere casa e stabilirsi a Pomezia, vicino alla sua famiglia.

Andrea, invece, durante una diretta su Instagram con l’amico Max Biagi ha lanciato una pesante frecciatina all’esperta di tendenze, dichiarando: “Starà scrivendo un nuovo libro, non so dove sia”.

ANDREA DAMANTE: STORIA FINITA CON CLAUDIA COPPOLA? – Ancora più enigmatico il comportamento del deejay veronese. Da tempo su Instagram non compaiono più le solite stories con Claudia Coppola e pare che la ragazza non abbia neanche festeggiato il compleanno con lui (nemmeno gli auguri!). I fan, notando i comportamenti di Giulia e Andrea, hanno iniziato a tirare le somme e credono possano essere tornati insieme, o almeno abbiano ripreso a frequentarsi.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE: INCONTRO SEGRETO? – In questi giorni di quarantena, però, è molto difficile vedersi, soprattutto se si vive in due città differenti come Pomezia e Milano. Tuttavia, il portale Anticipazionitv.it ha lanciato un gossip non indifferente sui due. Damante da un paio di giorni non nascondeva più la sua sofferenza a causa di questa quarantena forzata, così è sparito dai social. Giulia, molto attiva da sempre, ha deciso di rimandare la sua solita diretta ed è sparita per oltre 24 ore. Il web ha iniziato a credere che i due abbiano violato in qualche modo il decreto per potersi incontrare di nascosto. Nulla di confermato, per ora solo voci di corridoio, ma se così fosse, cosa bolle in pentola?