Uomini e Donne, Giulia De Lellis e Andrea Damante: solo business? Interviene Gabriele Parpiglia

Usciti ormai allo scoperto, Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno letteralmente diviso il web in due: chi è felice di questo ritorno di fiamma e chi, invece, ha accusato la coppia di essere solo pronta a fare business anche durante questo tragico periodo. Tuttavia, qualcuno ha deciso di difenderli! Vediamo nel dettaglio.

DAMELLIS DI NUOVO INSIEME: IL VIDEO MESSAGGIO DI DAMANTE – Dopo un mese di indizi lasciati qua e là su Instagram, Andrea Damante ha confermato di essere tornato assieme alla sua Giulia; quest’ultima, però, non ha ancora rilasciato una vera dichiarazione, ha preferito solo difendersi da alcuni attacchi ricevuti. A Verissimo, il deejay veronese ha inviato un video messaggio spiegando di essere in quarantena, come tutti, ma “in buona compagnia”, riferendosi sicuramente all’influencer. La De Lellis deve aver proprio voltato pagina dopo la storia con Andrea Iannone: ma non l’aveva più volte definito l’“Andrea giusto”?

SELVAGGIA LUCARELLI ATTACCA GIULIA DE LELLIS: LA RISPOSTA DELL’INFLUENCER – Selvaggia Lucarelli, giornalista famosa soprattutto per i modi poco pacati, ha attaccato pubblicamente Giulia De Lellis definendola “prigioniera di questo amore”. La Lucarelli ha, inoltre, smontato il suo libro chiamandolo “fuffo” poiché l’influencer alla fine ha deciso di tornare con colui che l’ha fatta soffrire tantissimo in passato. Giulia, però, ha risposto con fermezza alla giornalista che “di corna ne sa abbastanza”.

GABRIELE PARPIGLIA DIFENDE LA REDAZIONE DI CHI E I DAMELLIS – In soccorso alla coppia, e non solo, è arrivato Gabriele Parpiglia. Il giornalista è intervenuto sotto il post di Verissimo per rispondere ad un utente che accusava lui e la redazione di Chi di essere dei “venduti”.

“In che senso, ragazzino? Per esempio approfitta di questo caos, per iniziare a comprare un oggetto che si chiama libro. Conosci? Poi loro non hanno mai venduto niente e che per te sia un pensiero difficile da capire, però ti lascio nella tua sicurezza sinonimo di ignoranza. Sai cos’è un sinonimo? Ti aiuto. Non si mangia” ha tuonato Parpiglia sul social difendendo il suo lavoro ma anche la coppia più discussa del momento.

E voi da che parte state? Giulia e Andrea hanno davvero organizzato tutto per far parlare di loro? Per vedere la risposta di Gabriele Parpiglia, clicca qui.