Uomini e Donne: Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno insieme? Spunta l’indizio

La quarantena sembrava aver portato di nuovo pace e serenità alla coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante, i cosiddetti ”Damellis”. Dopo qualche tempo, però, i due non si sono mostrati più insieme, segno che forse qualcosa è andato storto o perlomeno non come avrebbero desiderato.

Da quel momento si sono proliferate le voci su una presunta separazione. Inoltre sono circolati gossip di ogni tipo: c’è chi ha affermato che Giulia avrebbe avuto interesse per un amico di Damante.

Altri invece avevano sostenuto che Damante avrebbe avuto un flirt con una presunta Martina. In ogni caso quest’ultima notizia era stata smentita dallo stesso Damante che sembra essere anche molto seccato dalla situazione.

Fatto sta che attualmente i due non vivono più insieme a Milano e qualcosa che non va deve pur esserci. Un amico della coppia è intervenuto per fare chiarezza.

UN AMICO DI GIULIA E ANDREA INTERVIENE – Un amico di Andrea Damante e Giulia De Lellis è intervenuto nella vicenda inviando un messaggio sui social a Deianira Marzano.

Ha svelato: “Sono amico di Giulia e Andrea, volevo dirti che non si sono lasciati.” ”Hanno avuto dei problemi nella convivenza e così hanno deciso (entrambi) di allontanarsi un po’ ma senza lasciarsi”.

“Lei vive a Milano vicino all’appartamento di lui. Andrea ne ha le pa**e piene dei gossip che escono, se non parla è perché vuole proteggere la sua storia”. Per leggere il messaggio del misterioso amico della coppia clicca qui.