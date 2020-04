Uomini e Donne, Giulia De Lellis e Andrea Damante usciti allo scoperto: ecco il video parodia che sta girando sul web

In queste ore Andrea Damante ha pubblicato un video assieme a Giulia De Lellis, confermando quindi la loro storia d’amore. Tuttavia, non sono mancate le polemiche per l’esperta di tendenze e sui social sta girando un video parodia che fa sorridere gli utenti.

GIULIA E ANDREA DI NUOVO INSIEME – Ormai è passato un mese da quando iniziarono a circolare le prime voci su un possibile ritorno di fiamma tra l’influencer e il deejay veronese. Le conferme, da parte dei diretti interessati, non sono mai arrivate (eccetto ieri) ma gli indizi lasciati su Instagram hanno permesso ai fan di ricostruire tutta la storia.

Giulia, da quando ha lasciato Andrea Iannone, si è rifugiata a Pomezia per stare più vicino alla famiglia durante la quarantena. Andrea Damante ha raggiunto la ragazza in gran segreto e ora stanno vivendo assieme, ma questo i follower l’avevano notato dalla profonda somiglianza delle stories condivise.

ANDREA PUBBLICA UN VIDEO CON GIULIA – Nella giornata di ieri, Damante durante il suo allenamento quotidiano, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video inequivocabile con la sua Giulia. Nel video, l’influencer si allena con lui, facendogli da peso sulle spalle. Entrambi sembrano molto felici di essere tornati assieme.

IL VIDEO PARODIA – Nonostante i due abbiano confermato in modo molto singolare la loro storia, sui social non è mancata la polemica e le prese in giro. In molti accusano Giulia di essere stata furba nel pubblicare il libro sui tradimenti e aver ricavato molto denaro; “cornuta felice” è l’appellativo più diffuso.

Nel frattempo sta girando sul web una parodia del video diffuso da Andrea Damante che sta facendo divertire gli utenti. L’influencer, tramite un filtro apposito, appare con un paio di corna che inevitabilmente sbattono sul soffitto facendo molto rumore.