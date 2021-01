Uomini e Donne: Giulia De Lellis è ingrassata, lei spiega i motivi

Pare che la web influencer Giulia De Lellis abbia messo qualche kg di troppo. A svelarlo è stata lei stessa. La motivazione però non è riscontrabile nei grandi pranzi delle feste natalizie, o magari una possibile gravidanza. Si tratterebbe di un effetto collaterale di una cura specifica, ma scopriamone di più!

GIULIA DE LELLIS CONFESSA DI ESSERE INGRASSATA – Giulia De Lellis ha confessato di aver messo qualche kg di troppo. Ha infatti svelato che i jeans che le sono sempre stati bene, adesso le entravano a stento. Ebbene il motivo è una cura dovuta alla sua acne.

LA CURA DI GIULIA DE LELLIS PER L’ACNE – La cura, che ha intrapreso Giulia De Lellis, prevede un farmaco a base di cortisone ed è adatta a debellare l’acne. La ragazza, come spesso ha raccontato ai suoi fan, ha provato molte cure, senza però ottenere grandi risultati. Eppure questa invece sembra aver dato i suoi frutti, seppure ha messo su qualche kg.

“Meglio con qualche chilo in più che con la pelle infiammata. Non solo per una questione estetica ma mi bruciava, ero infiammata e rossa, mi dava fastidio. Come sta la mia pelle? Bene ma non benissimo. Struccata ho ancora molti segni”. Ha infatti confessato la ragazza.

“L’acne non è una vergogna. Non dovete vergognarvi se non volete coprirla o se volete coprirla. E non dovete avere vergogna di andare al bar, io sono andata al Festival di Venezia. L’acne non deve togliervi la voglia di fare cose, di vivere”, ha inoltre ribadito. La ragazza, inoltre, non è l’unica del mondo dello spettacolo a soffrire di questo disturbo. Negli ultimi giorni si sono mostrate anche Matilde De Angelis e Bella Thorne.

Nonostante questo piccolo problema cutaneo per Giulia De Lellis le cose stanno andando a gonfie vele. Sta infatti trascorrendo le vacanze natalizie insieme al suo attuale fidanzato, Carlo Beretta. Durante queste feste, inoltre, i due hanno approfittato per fare le presentazioni delle rispettive famiglie.