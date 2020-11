Uomini e Donne, Giulia De Lellis e la dedica al nuovo fidanzato

In questo periodo Giulia De Lellis è sempre al centro del gossip, sentimentalmente e lavorativamente parlando. L’influencer ed esperta di tendenze è finita nuovamente nell’occhio del ciclone dopo aver concluso la sua storia d’amore con Andrea Damante, il quale ha dichiarato di esserci rimasto male proprio durante la sua intervista a Verissimo.

GIULIA DE LELLIS E CARLO BERETTA: COME STA ANDANDO? – Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono conosciuti quest’estate in vacanza davanti agli occhi di Andrea Damante. Il deejay veronese, infatti, ha ammesso a Silvia Toffanin di essere un po’ perplesso sulle dinamiche della loro frequentazione e ha ipotizzato di essere stato tradito dall’influencer.

Tuttavia, Giulia De Lellis ha smentito categoricamente la cosa su Instagram, dicendo che non è affatto nel suo stile tradire una persona, soprattutto dopo aver passato le stesse cose proprio a causa di Damante. La ragazza, infatti, è apparsa sui social molto infastidita da tali accuse del suo ex fidanzato e ha inoltre ribadito che lui e Carlo non sono mai stati dei veri amici, se non conoscenti.

Ad oggi, la frequentazione tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta continua e la ragazza sembra molto serena e tranquilla. I due ormai non si nascondono nemmeno più e condividono sui social momenti di vita quotidiana.

LA DEDICA DI GIULIA DE LELLIS – In queste ore, la De Lellis ha pubblicato uno scatto su Instagram con una descrizione che potrebbe essere dedicata proprio al suo nuovo ragazzo. “Portami il girasole impazzito di luce” scrive l’influencer sul social, riferendosi cripticamente forse a Carlo Beretta. Nel frattempo, Giulia De Lellis è diventata la nuova testimonial di Huawei continuando con successo il proprio lavoro.