Uomini e Donne, Giulia De Lellis fa un grande annuncio su Instagram

Giulia De Lellis, ex protagonista di Uomini e Donne e influencer da 5 milioni di follower, ha fatto un annuncio molto importante per quanto riguarda la sua carriera. La ragazza, ad oggi fidanzata con Carlo Beretta, ha comunicato ai suoi follower una bellissima notizia. Vediamo di che cosa si tratta.

GIULIA DE LELLIS: ANNUNCIO SU INSTAGRAM – La carriera di Giulia De Lellis, dopo Uomini e Donne, è stata tutta in salita. La ragazza non ha mai perso le innumerevoli occasioni che le si sono presentate davanti e ha raccolto i frutti della fama del dating show. Successivamente alla sua partecipazione nel programma di Maria De Filippi, la De Lellis ha mosso i primi timidi passi da influencer, diventando poi una delle più amate e seguite in Italia.

Come se non bastasse, la ragazza è stata più volte opinionista, protagonista di altri reality come il Grande Fratello Vip, attrice per una web serie e invitata ad eventi mondani come il Festival del Cinema di Venezia. Insomma, Giulia De Lellis non si è fatta mancare proprio nulla. Ma veniamo ad oggi: l’influencer tempo fa dichiarò di essere stata scritturata per il suo primo film al cinema. Una grande emozione per una ragazza così giovane. Ed ecco che in queste ore, l’esperta di tendenze ha fatto un grande annuncio.

“Non ci credo ancora: oggi sono finite le riprese del mio primo film. Sono così emozionata, grata, entusiasta!!” ha esordito Giulia De Lellis su Instagram. “Sono anche un po’ malinconica… Mi mancherà tutto questo, mi mancheranno loro! Grazie immensamente a tutti, nessuno escluso. Non dimenticherò mai tutto ciò.. Grazie per avermi regalo una delle esperienze più belle al mondo! Grazie soprattutto a lei, @la_andreozzi_official la mia regista” ha continuato l’influencer.

“Grazie per avermi scelta e per avermi voluta così tanto nonostante io non avessi mai fatto un mestiere così complesso e faticoso. Grazie per il tempo, i consigli, la pazienza, l’amore e la professionalità (grazie anche per tuo marito @massimilianovado non dirglielo ma è stato unico anche lui!). Ho dato il massimo. Spero di non deludervi.. Vi voglio bene, G” ha concluso la ragazza pubblicando uno scatto felice. I follower hanno accolto con molta positività la notizia e non vedono l’ora di vederla sul grande schermo. Voi cosa ne pensate? Per vedere la foto, cliccate qui.