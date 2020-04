Uomini e Donne, Giulia De Lellis: “Forse ho fatto il passo più lungo della gamba”

Da quando Giulia De Lellis ha deciso di dare una seconda possibilità al suo ex Andrea Damante, le cose sono andate decisamente troppo veloci. La ragazza ha lasciato Lugano per trasferirsi a Pomezia vicino alla famiglia e Andrea Damante ha deciso di raggiungerla e passare la quarantena con lei.

LE POLEMICHE SUL RITORNO DI FIAMMA – I due, dopo innumerevoli indizi lasciati qua e là su Instagram, sono usciti allo scoperto con un video molto particolare: mentre facevano sport. Non sono mancate le polemiche, soprattutto nei confronti della De Lellis, la quale aveva assicurato di non poter tornare con il deejay veronese per una questione di orgoglio. “Il perdono è come l’altezza: o ce l’hai o non ce l’hai, io non ce l’ho” dichiarò a Verissimo l’influencer.

UNA SCELTA NON FACILE – Tuttavia, tornare con Damante non è stato affatto semplice, basti pensare a tutte le sofferenze provocate alla ragazza. L’ex di Uomini e Donne ha deciso di raccontasi a Simona Ventura, ospite di All’avVentura #Iorestoacasa. La De Lellis ha dichiarato di avere una vita sentimentale abbastanza turbolenta, nonostante abbia trovato il modo di tornare con il suo vero amore.

“Diciamo che il mio cuore e la mia testa non si sono parlati per un po’, ora forse hanno fatto pace. Sto cercando di capire, questa quarantena mi sta aiutando. C’erano alcune cose che non mi facevano stare bene. E’ un caos allucinante però è molto divertente” ha dichiarato in diretta l’influencer.

Solo il tempo dirà se Giulia ha fatto la scelta giusta nel dare un’altra possibilità ad Andrea Damante: “Forse ho fatto il passo più lungo della gamba ma era un bisogno, e non ero l’unica a dover capire. Sono una molto istintiva, spesso agisco senza pensare alle cose. Però ho 24 anni e voglio vedere che succede”.