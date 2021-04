Uomini e Donne, Giulia De Lellis: “Il mio successo? Ecco il grande talento che ho”

Giulia De Lellis è sicuramente una delle influencer più famose in Italia, con quasi 5 milioni di follower su Instagram. La ragazza, classe 1996, ha saputo cavalcare l’onda del successo subito dopo aver partecipato a Uomini e Donne in veste di corteggiatrice. Qual è il segreto del successo di Giulia? L’influencer ha raccontato la sua vita a Maurizio Costanzo Show.

LE DICHIARAZIONI DI GIULIA DE LELLIS – Ieri sera, in seconda serata, è andato in onda il consueto appuntamento con il Maurizio Costanzo Show. Alcuni degli ospiti della puntata sono stati proprio Giulia De Lellis, Tommaso Zorzi, Paola Barale e Beatrice Valli. Insomma, una bella lotta tra generazioni, spunto di una florida discussione.

Il giornalista Massimo Gramellini ha rivolto alcune domande a Giulia, tra cui spiegare il suo talento più grande. La risposta dell’influencer è stata chiara e decisa: “Il mio talento più grande è quello della comunicazione. Diciamo che ho trovato la giusta empatia e il giusto modo di comunicare con le persone che mi seguono”. Ma non è finita qui, perché Gramellini è andato più a fondo chiedendo alla De Lellis il motivo per il quale le persone dovrebbero seguire proprio lei.

“Sicuramente alla base c’è tantissima curiosità che è data dal fatto di sapere quello che mangio, la musica che ascolto, il modo in cui condivido la mia vita sentimentale. Mi vedono come un’amica, come la ragazza della porta accanto che partita da un paese piccolissimo, con tanta determinazione e un pizzico di fortuna, è riuscita ad ottenere tutto quello che desiderava” ha risposto Giulia De Lellis.

L’INTERVENTO DI TOMMASO ZORZI – Il vincitore del GFVip, inoltre, ci ha tenuto a dare la propria versione sul successo della sua amica. “Lei è la versione italiana del sogno americano. È una ragazza rimasta molto umile, molto con i piedi per terra. Parla ai suoi follower come parla con me al telefono. Questa è la chiave del suo successo. È una ragazzina che porta un sacco di numeri ai brand, fattura un sacco, è a tutti gli effetti un’imprenditrice pur essendo rimasta una ragazzina. I follower rivedono il sogno in lei“ ha affermato il 25enne.

Anche Paola Barale ha condiviso il suo pensiero in merito agli influencer e a questo nuovo lavoro che sta spopolando in rete. Secondo la Barale, gli influencer hanno semplicemente sostituito i personaggi televisivi di una volta, è un lavoro a tutti gli effetti. Qui ha chiosato Giulia De Lellis, la quale ha affermato: “Esatto, solo che noi siamo stati scelti dal popolo”.